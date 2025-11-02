Jagran Film Festival: 'अगर मगर किंतु लेकिन परंतु' का सार, जीवन चाहे कितना कठिन हो कल्पना कभी सीमित नहीं होती

जागरण संवाददाता, देहरादून। जागरण फिल्म फेस्टिवल में दिखाई फिल्म ''''अगर मगर किंतु लेकिन परंतु'''' यह संदेश देती है कि जीवन चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन कल्पना कभी भी सीमित नहीं होती। फिल्म की कहानी दुविधाओं और सवालों के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। हर्ष जोशी के निर्देशन में बनी यह पारिवारिक-फंतासी फिल्म बच्चों की मासूम कल्पनाओं, भावनाओं और जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों को बेहद सरल तरीके से सामने रखती है। हाल में मौजूद छात्र-छात्राएं आखिर तक इस फिल्म से जुड़े रहे।



साहित्यकार रबींद्रनाथ की कृति से प्रेरित इस फिल्म की कहानी एक छोटे से बच्चे अमल (हर्ष जोशी) की है, जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और बिस्तर तक सीमित है। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क सिर्फ उसकी खिड़की के जरिए होता है। वही खिड़की उसके लिए एक ''''जादुई दरवाजा'''' बन जाती है, जो उसे कल्पना की दुनिया में ले जाती है। उस काल्पनिक संसार में, अमल हर उस चीज को देखता है जो वह हकीकत में नहीं कर पाता जैसे कि उड़ना, खेलना, दोस्तों से मिलना और अपनी मर्जी से दुनिया को बदल देना। लेकिन जब हकीकत और कल्पना की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं, तब कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है।