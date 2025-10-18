उत्तराखंड में सियार का आतंक, बुजुर्ग समेत छह लोगों पर किया हमला
उत्तराखंड के रायवाला में जंगली सियार का आतंक फैला हुआ है। सियार ने शनिवार को होशियारी मंदिर मोहल्ले में एक महिला और प्रतीतनगर में एक बुजुर्ग पर हमला कर घायल कर दिया। सियार खेतों के रास्ते पर सक्रिय है और झाड़ियों में छिपकर राहगीरों पर हमला कर रहा है। वन विभाग की टीम सियार को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमला करने वाले सियार की पहचान करना मुश्किल हो रहा है।
संवाद सूत्र, जागरण रायवालाया (देहरादून) । रायवाला में जंगली सियार का आतंक पसरा हुआ है। वह राह चलते और घर मे घुसकर लोगों पर हमला कर रहा है। शनिवार को सियार ने होशियारी मंदिर मोहल्ले में एक महिला व प्रतीतनगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर उनको घायल कर दिया।
जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने बताया कि सियार होशियारी मंदिर के पास से खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर सक्रिय है। वह आस-पास झाड़ियों में बैठा है और राह चलते लोगों पर हमला कर रहा है। शनिवार को गौशाला ने घुसे सियार ने वहां पशुओ को चारा दे रही भवानी देवी मदवान पर हमला कर उनको उनको बुरी तरह काट दिया। इससे पहले सियार ने रास्ते से जा रही रोशनी देवी, दीपमाला जगूड़ी और रोशनी सेमवाल पर हमला किया।
वहीं ग्राम प्रधान राजेश जुगलान ने बताया कि प्रतीतनगर में सियार ने कैंटीन जा रहे पूर्व सैनिक 85 वर्षित चिंतामणि बलोदी पर हमला कर उनको घायल कर दिया। इससे पहले उसने एक बच्चे पर हमला किया। उन्होंने बताया कि पार्क निदेशक और सहायक वन सरंक्षक को इसकी जानकारी दी गयी है। हालांकि वन विभाग की टीम ने आसपास क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया।
इस दौरान कई सियार घूमते मिले मगर, वन कर्मियों की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि लोगों पर हमला करने वाले सियार को कैसे पहचाना जाए। पार्क निदेशक डा. कोको रोसे ने बताया कि इसके लिए रेंज अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
