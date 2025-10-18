Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्‍तराखंड में सियार का आतंक, बुजुर्ग समेत छह लोगों पर किया हमला

    By Deepak Chandra Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:51 PM (IST)

    उत्तराखंड के रायवाला में जंगली सियार का आतंक फैला हुआ है। सियार ने शनिवार को होशियारी मंदिर मोहल्ले में एक महिला और प्रतीतनगर में एक बुजुर्ग पर हमला कर घायल कर दिया। सियार खेतों के रास्ते पर सक्रिय है और झाड़ियों में छिपकर राहगीरों पर हमला कर रहा है। वन विभाग की टीम सियार को पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमला करने वाले सियार की पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वन विभाग की टीम ने आसपास क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण रायवालाया (देहरादून) । रायवाला में जंगली सियार का आतंक पसरा हुआ है। वह राह चलते और घर मे घुसकर लोगों पर हमला कर रहा है। शनिवार को सियार ने होशियारी मंदिर मोहल्ले में एक महिला व प्रतीतनगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर उनको घायल कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने बताया कि सियार होशियारी मंदिर के पास से खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पर सक्रिय है। वह आस-पास झाड़ियों में बैठा है और राह चलते लोगों पर हमला कर रहा है। शनिवार को गौशाला ने घुसे सियार ने वहां पशुओ को चारा दे रही भवानी देवी मदवान पर हमला कर उनको उनको बुरी तरह काट दिया। इससे पहले सियार ने रास्ते से जा रही रोशनी देवी, दीपमाला जगूड़ी और रोशनी सेमवाल पर हमला किया।

    वहीं ग्राम प्रधान राजेश जुगलान ने बताया कि प्रतीतनगर में सियार ने कैंटीन जा रहे पूर्व सैनिक 85 वर्षित चिंतामणि बलोदी पर हमला कर उनको घायल कर दिया। इससे पहले उसने एक बच्चे पर हमला किया। उन्होंने बताया कि पार्क निदेशक और सहायक वन सरंक्षक को इसकी जानकारी दी गयी है। हालांकि वन विभाग की टीम ने आसपास क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया।

    इस दौरान कई सियार घूमते मिले मगर, वन कर्मियों की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि लोगों पर हमला करने वाले सियार को कैसे पहचाना जाए। पार्क निदेशक डा. कोको रोसे ने बताया कि इसके लिए रेंज अधिकारी को निर्देशित किया गया है।