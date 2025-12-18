देहरादून में बदला जमीन खरीद और बिक्री का नियम, अब रजिस्ट्री से पहले ये जांच अनिवार्य

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। दून में भूमि क्रय-विक्रय के दौरान हो रहे फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने रजिस्ट्री से पहले खतौनी और दाखिल-खारिज की जांच अनिवार्य कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होते ही जमीन से जुड़े लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी और आमजन को ठगी से राहत मिलेगी। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत भूमि खरीदने से पहले संबंधित जमीन का अद्यतन रिकार्ड, स्वामित्व की स्थिति और दाखिल-खारिज की प्रविष्टियों की जांच की जाएगी। इससे मृत व्यक्ति, फर्जी वारिस या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर होने वाली रजिस्ट्रियों पर स्वतः रोक लगेगी। साथ ही एक ही भूमि की दोहरी या तिहरी बिक्री जैसे मामलों पर भी अंकुश लगेगा।

प्रशासन ने आमजन की सुविधा के लिए रजिस्ट्री कार्यालय के समीप डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क भी शुरू कर दिया है। यह राज्य का पहला ऐसा कियोस्क है, जहां ई-रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से भूमि से जुड़ी समस्त जानकारी मौके पर ही प्राप्त की जा सकेगी। खतौनी, दाखिल-खारिज, भू-स्वामी का विवरण और भूमि की वर्तमान स्थिति अब किसी बिचौलिए के बिना सीधे देखी जा सकेगी।



इस व्यवस्था से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लोगों को जमीन से जुड़ी जानकारी के लिए दलालों या अनधिकृत व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कियोस्क पर उपलब्ध डिजिटल जानकारी से रजिस्ट्री से पहले ही सभी तथ्यों का सत्यापन संभव होगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही स्टांप शुल्क और पंजीकरण से जुड़े मामलों में भी पारदर्शिता आएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि राजस्व बढ़ाने के नाम पर जनता के साथ धोखाधड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था की जानकारी ब्लाक व ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जागरूक होकर सुरक्षित भूमि लेन-देन कर सकें।