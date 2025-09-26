Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड की IPS रचिता जुयाल का इस्तीफा केंद्र सरकार ने किया स्वीकार, राज्य सरकार ने भी स्वीकृति दी

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:12 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने 2015 बैच की आईपीएस रचिता जुयाल का इस्‍तीफा स्‍वीकार कर लिया है । उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था । उत्‍तराखंड शासन ने भी इसकी स्‍वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। वह वर्तमान में एसएसपी विजिलेंस के पद पर थीं और उन्हें तेज-तर्रार अधिकारी माना जाता था।

    prefferd source google
    Hero Image
    2015 बैच की आईपीएस रचिता जुयाल का इस्‍तीफा स्‍वीकार. File

    राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। केंद्र सरकार ने 2015 बैच की आईपीएस रचिता जुयाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उत्‍तराखंड शासन ने भी स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं।

    उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया था। वह वर्तमान में एसएसपी विजिलेंस के पद पर थीं और उन्हें तेज-तर्रार अधिकारी माना जाता था। उनकी टीम ने हाल ही में आईएसबीटी चौकी इंचार्ज को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि रचिता जुयाल की शादी फिल्म निर्माता यशस्वी जुयाल से हुई है जो फिल्‍म इंडस्‍ट्री के मशहूर डांसर और एक्टर राघव जुयाल के छोटे भाई हैं। 

    रचिता के पिता भी पुलिस सेवा में थे। उनकी टीम ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए आइएसबीटी चौकी इंचार्ज को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। वह पूर्व में राज्यपाल की एडीसी भी रही हैं।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।