उत्तराखंड की IPS रचिता जुयाल का इस्तीफा केंद्र सरकार ने किया स्वीकार, राज्य सरकार ने भी स्वीकृति दी

उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया था। वह वर्तमान में एसएसपी विजिलेंस के पद पर थीं और उन्हें तेज-तर्रार अधिकारी माना जाता था। उनकी टीम ने हाल ही में आईएसबीटी चौकी इंचार्ज को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

राज्‍य ब्‍यूरो, देहरादून। केंद्र सरकार ने 2015 बैच की आईपीएस रचिता जुयाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उत्‍तराखंड शासन ने भी स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं।

बता दें कि रचिता जुयाल की शादी फिल्म निर्माता यशस्वी जुयाल से हुई है जो फिल्‍म इंडस्‍ट्री के मशहूर डांसर और एक्टर राघव जुयाल के छोटे भाई हैं।

रचिता के पिता भी पुलिस सेवा में थे। उनकी टीम ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए आइएसबीटी चौकी इंचार्ज को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। वह पूर्व में राज्यपाल की एडीसी भी रही हैं।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।