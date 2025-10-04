iPhone Fraud: कहीं आपने भी तो नहीं खरीदा है सस्ता आईफोन! उत्तराखंड में धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश
टिहरी पुलिस ने सस्ते आईफोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपित तपोवन में कॉल सेंटर चला रहे थे और ऑनलाइन बेटिंग ऐप से लेनदेन करते थे। इनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 36 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने अवि तनेजा नितीश सिंह और विजय को गिरफ्तार किया है जबकि तीन आरोपी फरार हैं।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। टिहरी पुलिस ने सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपित तपोवन में काल सेंटर चला रहे थे और आनलाइन बेटिंग एप के जरिये पैसों का लेनदेन करते थे।
आरोपितों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 36 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं। दिल्ली के साइबर क्राइम थाने में आईफोन बेचने के नाम पर 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज है।
पुलिस ने अवि तनेजा उर्फ अर्जुन निवासी एफ 15 सेकेंड फ्लोर जय सिटी जगाधरी यमुनानगर हरियाणा, नितीश सिंह पुत्र राकेश कुमार निवासी 51/9 लेबर कालोनी सर्किट हाउस के पीछे सहारनपुर यूपी और विजय पुत्र सतवी सिंह निवासी शांति कालोनी प्यारा चौक के पास यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार किया है। तीन आरोपित फरार हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।