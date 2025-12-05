उत्तराखंड में इंडिगो संकट का असर, देहरादून एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद

जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून)। देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo Flights Crisis) में जारी संकट की सबसे ज्यादा मार लाखों यात्रियों पर पड़ रही है। इसका असर उत्‍तराखंंड में भी देखने को मिल रहा है। यहां शुक्रवार को देहरादून एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी उड़ानें रद कर दी गई हैं।

