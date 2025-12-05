उत्तराखंड में इंडिगो संकट का असर, देहरादून एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद
जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून)। देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo Flights Crisis) में जारी संकट की सबसे ज्यादा मार लाखों यात्रियों पर पड़ रही है। इसका असर उत्तराखंंड में भी देखने को मिल रहा है। यहां शुक्रवार को देहरादून एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी उड़ानें रद कर दी गई हैं।
इंडिगो ने आज देहरादून एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए इंडिगो द्वारा हवाई अड्डे पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। एएआई की टीम भी यात्रियों की मदद कर रही है।आज इंडिगो की कुल 13 उड़ानें संचालित होने वाली थीं।
