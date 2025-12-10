उत्तराखंड के युवाओं के लिए टाटा टेक्नोलॉजी का 'एब्रॉड ऑफर', हर साल 200 कैंडिडेट्स का लगेगा जैकपॉट

/B- कंपनी राज्य की चयनित 13 आइटीआई को बनाएगी विश्व स्तरीय /B

मैकेनिकल, ईवी, एडवांस सीएससी मशीनिंग का मिलेगा प्रशिक्षण





अशाेक केडियाल, जागरण, देहरादून । देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने की जमीन तैयार कर रही है। इससे ग्रामीण युवाओं को भी विदेश में नौकरी मिल सकेगी। प्रत्येक वर्ष कम से कम 200 युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

कंपनी पहले चरण में राज्य के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआई ) को विश्व स्तरीय बनाएगी। इन संस्थानों में मैकेनिकल, ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन), एडवांस सीएससी मशीनिंग, रोबोटिक और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक ट्रेड और टेक्निकल पाठ्यक्रमों में युवाओं को दक्ष बनाकर विदेश में प्लेसमेंट का अवसर देगी। इसके अतिरिक्त, टाटा टेक्नोलॉजी 23 शार्ट टर्म कोर्स भी शुरू करेगी, जिनकी अवधि 270 घंटे से लेकर 390 घंटे होगी।

इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य है कि छात्र-छात्राएं कम समय में कुशलता हासिल कर सकें और शीघ्रता से विदेश में नौकरी के लिए तैयार हो सकें। कंपनी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले युवाओं को माडर्न मशीनों, स्वचालित उत्पादन लाइनों और अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता मानकों से परिचित कराएगी। इन चयनित आइटीआई में अवसंरचना सुधार, आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति और प्रशिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

पहले वर्ष 1600 छात्रों को मिलेगा मौका चयनित आइटीआई से अत्याधुनिक प्रशिक्षण लेने वाले इन 13 आइटीआई के अंतिम वर्ष के 1600 छात्रों को प्लेसमेंट का मौका मिलेगा। जिसमें से कम से कम 450 युवाओं को विदेश में सेवा का अवसर दिया जाएगा।

32 आइटीआई डुअल ट्रेनिंग माडल से लैस इस साल से राज्य के 80 में से 32 सरकारी आइटीआई में डुअल ट्रेनिंग माडल लागू किया गया है। इसका अर्थ है कि पहले साल संस्थान में सिलेबस की पढ़ाई और दूसरे वर्ष उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन आइटीआई में छात्रों को प्रति माह आठ हजार रुपये भत्ता (स्टाइपेंड) मिल रहा है।