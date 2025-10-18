भारत का पहला एस्ट्रो-गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा, कई को मिला रोजगार-इंटर्नशिप का अवसर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। स्टारस्केप्स ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और टूरिज्म एंड हास्पिटेलिटी स्किल काउंसल के सहयोग से भारत के पहले एस्ट्रो-टूरिज्म गाइड्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरूआत की। पहले बैच में 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर खगोल विज्ञान, टेलीस्कोप संचालन, आतिथ्य सेवा और सामुदायिक पर्यटन जैसे विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही।

प्रशिक्षण के बाद कई प्रतिभागियों को रोजगार के अवसर मिले, जबकि अन्य को इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया गया। स्टारस्केप्स के संस्थापक रमाशिष रे ने कहा कि यह पहल सामुदायिक पर्यटन और डार्क स्काई संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी।