भारत का पहला एस्ट्रो-गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा, कई को मिला रोजगार-इंटर्नशिप का अवसर
उत्तराखंड में स्टारस्केप्स ने पर्यटन विकास परिषद के साथ मिलकर भारत का पहला एस्ट्रो-टूरिज्म गाइड्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। पहले बैच में 32 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें खगोल विज्ञान जैसे विषय शामिल थे। कई प्रतिभागियों को रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर मिले। यह पहल सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। स्टारस्केप्स ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और टूरिज्म एंड हास्पिटेलिटी स्किल काउंसल के सहयोग से भारत के पहले एस्ट्रो-टूरिज्म गाइड्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरूआत की। पहले बैच में 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर खगोल विज्ञान, टेलीस्कोप संचालन, आतिथ्य सेवा और सामुदायिक पर्यटन जैसे विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही।
प्रशिक्षण के बाद कई प्रतिभागियों को रोजगार के अवसर मिले, जबकि अन्य को इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया गया। स्टारस्केप्स के संस्थापक रमाशिष रे ने कहा कि यह पहल सामुदायिक पर्यटन और डार्क स्काई संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी।
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की अपर निदेशक पूनम चंद ने बताया कि देहरादून बैच की सफलता राज्यभर में कार्यक्रम के विस्तार के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी। आगामी समय में यह प्रशिक्षण अन्य जिलों में भी आयोजित किया जाएगा। स्टारस्केप्स, भारत की अग्रणी खगोलीय अनुभव आधारित कंपनी, वेधशालाओं, शैक्षणिक कार्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से सतत खगोलीय खोज को बढ़ावा देती है।
