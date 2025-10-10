भारत-नेपाल सीमा पर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर बढ़ाएंगे निगरानी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पुलिस मुख्यालय देहरादून में हुई उत्तरी क्षेत्र पुलिस समन्वय समिति की बैठक में उत्तरी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साझा रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान नेपाल के हालिया घटनाक्रम के आलोक में सीमा प्रबंधन की चुनौतियों के दृष्टिगत सीमा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में आपसी समन्वय, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने का सामूहिक संकल्प भी लिया गया।



गुरुवार को पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में उत्तरी क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अधिकारी आनलाइन माध्यम से शामिल हुई। बैठक में भारत नेपाल सीमा की विशिष्ट भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण सीमा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया। इस दौरान उत्तरी क्षेत्र में मादक पदार्थों की बढ़ती तस्करी, साइबर अपराध और डिजिटल माध्यम से फैल रही कट्टरपंथी विचारधाराओं के विषय पर भी चर्चा की गई।