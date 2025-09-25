Language
    लड़ाकू विमान की गड़गड़ाहट से गूंज उठा देहरादून का आसमान, घरों से बाहर निकले लोग

    By mahendra singh chauhan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:31 PM (IST)

    आज सुबह देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। विमान लगभग आधे घंटे तक एयरपोर्ट पर रुके और फिर वापस चले गए। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसे नियमित अभ्यास बताया है पर विमानों के आने का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। लड़ाकू विमानों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे।

    जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर आधा घंटा रुकने के बाद लड़ाकू विमान ने फिर उड़ान भरी। जागरण

    संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला। जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े आठ बजे आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की तेज गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। गड़गड़ाहट सुनकर क्षेत्रवासी बाहर निकल आए। कुछ देर उड़ान भरने के बाद फाइटर प्लेन एयरपोर्ट पर उतरे और आधे घंटे बाद वापस अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। बहरहाल इसे वायुसेना की रुटीन एक्सरसाइज बताया जा रहा है।

    जौलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे लड़ाकू विमान मिराज आसमान में चक्कर मारने के बाद देहरादून एयरपोर्ट पर लैंड हुए। आधा घंटा रुकने के बाद करीब नौ बजे यह वापस अपने गंतव्य को वापस चले गए। एयरपोर्ट प्रशासन ने यह नहीं बताया कि यह विमान यह किस उद्देश्य आए थे । बहरहाल संभावना जताई जा रही है कि लड़ाकू विमान अभ्यास के तौर में आए थे।