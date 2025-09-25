लड़ाकू विमान की गड़गड़ाहट से गूंज उठा देहरादून का आसमान, घरों से बाहर निकले लोग

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला। जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े आठ बजे आसमान में भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन की तेज गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। गड़गड़ाहट सुनकर क्षेत्रवासी बाहर निकल आए। कुछ देर उड़ान भरने के बाद फाइटर प्लेन एयरपोर्ट पर उतरे और आधे घंटे बाद वापस अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। बहरहाल इसे वायुसेना की रुटीन एक्सरसाइज बताया जा रहा है।

जौलीग्रांट देहरादून एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार सुबह करीब 8:30 बजे लड़ाकू विमान मिराज आसमान में चक्कर मारने के बाद देहरादून एयरपोर्ट पर लैंड हुए। आधा घंटा रुकने के बाद करीब नौ बजे यह वापस अपने गंतव्य को वापस चले गए। एयरपोर्ट प्रशासन ने यह नहीं बताया कि यह विमान यह किस उद्देश्य आए थे । बहरहाल संभावना जताई जा रही है कि लड़ाकू विमान अभ्यास के तौर में आए थे।