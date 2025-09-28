भारत की पाक पर 'हैट्रिक' को लेकर दून में उत्साह, इन जगहों पर लगाई बड़ी स्क्रीन पर फ्री में देखिए मैच
देहरादून में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल खेला जाएगा जिसको लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं जहां लोग मैच का आनंद लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रशंसकों को टीम इंडिया से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर भारत के लगातार दो मैच जीतने के बाद अब फाइनल मुकाबले को लेकर दूनवासियों में जबरदस्त उत्साह है। आज यानी रविवार को 41 साल बाद एशिया कप के फाइनल में भारत और पाक भिड़ेंगी।
दूनवासियों ने इसे भारत की हैट्रिक मानकर मैच देखने की सारी व्यवस्था कर ली है। शहर के अधिकांश होटल, रेस्तरां आदि में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। एशिया कप की शुरुआत से भारत-पाक के बीच चल रही तनातनी ने फाइनल मैच को और भी अधिक रोमांचक बना दिया है।
आज एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे भारत-पाक
चूंकि, अधिकांश बड़े मुकाबलों में हमेशा भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया है, ऐसे में दूनवासियों व क्रिकेट प्रेमियों को आशा है कि रविवार को भी भारत अपने शानदार रिकार्ड को बरकरार रखते हुए हैट्रिक लगाएगा। कई प्रशंसकों ने भारत की जीत के बाद रात को आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण की योजना बनाई है।
शहर में बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने की व्यवस्था
प्रशंसकों का कहना है कि पाक के विरुद्ध ओपनर बल्लेबाज उप कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजेगा। साथ ही स्टार बल्लेबाज व कप्तान सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और टीम के आलराउंडर हार्दिक पांडया का बल्ला भी चौके व छक्के लगाता हुए दिखेगा।
इसके अलावा स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को लेकर भी दूनवासी खासे आश्वस्त हैं। शहर में अधिकांश क्रिकेट एकेडमी के हाल या परिसर में बिग स्क्रीन पर मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
भारत-पाकिस्तान के मैच उत्साह चरम पर है। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी के ऑडिटोरियम हॉल में भी भारत-पाकिस्तान का मैच टेलीकास्ट होगा।
एकेडमी के चेयरमैन रंगनाथन परमेश्वरन ईश्वरन ने बताया कि भारत-पाक मैच को लेकर हर बार वह बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि इसे लेकर प्रशंसकों का उत्साह अन्य मैचों की तुलना में कई गुना अधिक रहता है।
पुलिस की रहेगी कड़ी निगरानी
भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर जहां एक तरफ क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस-प्रशासन ने भी सुरक्षा च शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए तैयारी की है। शहर में किसी भी विवाद की स्थिति से निपटने को लेकर खुफिया विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। सभी थानेदारों को अपने-अपने क्षेत्र में हर पल स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एसएसपी ने दिए सतर्क रहने के आदेश
एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। खासतौर पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में खुफिया पुलिस से लगातार अपडेट ली जा रही है। सभी एसपी और सीओ को इस संबंध में रविवार को पूरे दिन स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि, हर बार मैच समाप्ति के बाद जश्न के लिए घंटाघर व राजपुर रोड पर भारी भीड़ जुटती है, ऐसे में वहां भीड़ प्रबंधन को लेकर पीएसी भी तैनात की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।