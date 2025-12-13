कैंचीधाम में नया पैदल पुल और जादूंग में फेस्टिव ग्राउंड: 223 करोड़ की लागत से हो रहे विकास कार्य

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत वहां नये पैदल पुल का निर्माण जल्द होगा। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल सीमावर्ती गांव जादूंग में फेस्टिव ग्राउंड शीघ्र ही अस्तित्व में आएगा।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य के पर्यटक स्थलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कैंचीधाम व जादूंग में चल रहे कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इसके लिए यदि श्रमिकों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो, बढ़ाया जाए।

मुख्य सचिव बर्द्धन ने समीक्षा बैठक में कैंचीधाम, जागेश्वर धाम, महासू देवता, जादूंग, माणा, नीती और टिम्मरसैंण महादेव के विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बताया गया कि इन स्थलों में 228 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य चल रहे हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समय से पूर्ण करने के लिए लगातार मानिटरिंग की जाए। उन्होंने सभी कार्यों की कार्य शुरू होने से लेकर प्रत्येक स्तर पर समाप्ति की तिथि निर्धारित करते हुए चार्ट तैयार करने काे कहा।