Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैंचीधाम में नया पैदल पुल और जादूंग में फेस्टिव ग्राउंड: 223 करोड़ की लागत से हो रहे विकास कार्य

    By Kedar Dutt Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:15 AM (IST)

    मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने पर्यटक स्थलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। नैनीताल जिले के कैंचीधाम में नया पैदल पुल बनेगा, क्योंकि वहां श्रद्धा ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैंचीधाम की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंचीधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत वहां नये पैदल पुल का निर्माण जल्द होगा। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल सीमावर्ती गांव जादूंग में फेस्टिव ग्राउंड शीघ्र ही अस्तित्व में आएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य के पर्यटक स्थलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कैंचीधाम व जादूंग में चल रहे कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इसके लिए यदि श्रमिकों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो, बढ़ाया जाए।

     

    मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने की पर्यटक स्थलों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा


    मुख्य सचिव बर्द्धन ने समीक्षा बैठक में कैंचीधाम, जागेश्वर धाम, महासू देवता, जादूंग, माणा, नीती और टिम्मरसैंण महादेव के विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बताया गया कि इन स्थलों में 228 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य चल रहे हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समय से पूर्ण करने के लिए लगातार मानिटरिंग की जाए। उन्होंने सभी कार्यों की कार्य शुरू होने से लेकर प्रत्येक स्तर पर समाप्ति की तिथि निर्धारित करते हुए चार्ट तैयार करने काे कहा।


    जागेश्वर, कैंचीधाम, महासू, जादूंग, माणा, नीती व टिम्मरसैंण महादेव में चल रहे 228 करोड़ की लागत के काम


    मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि इन कार्यों के दृष्टिगत भूमि हस्तांतरण एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। बैठक में पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, अपर सचिव अभिषेक रुहेला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।