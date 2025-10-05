विकासनगर के नवाबगढ़ में आम के बगीचे में 60 पेड़ों का अवैध पातन, सात पर मुकदमा

देहरादून के विकासनगर में एक आम के बगीचे से 60 हरे पेड़ अवैध रूप से काटे गए। उद्यान विभाग के प्रभारी ने मौके पर जांच के बाद बाग की मालकिन सात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वन विभाग और उद्यान विभाग पर समय रहते कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून)। कोतवाली अंतर्गत नवाबगढ़ ग्राम पंचायत के डाक्टरगंज क्षेत्र की पुल नंबर एक पार जौनसारी बस्ती के समीप आम के बगीचे से 60 हरे पेड़ों का अवैध पातन किया गया। मामला संज्ञान में आने पर प्रभारी उद्यान सचल दल केंद्र ने मौका मुआयना व जांच के बाद कोतवाली विकासनगर में बाग स्वामिनी सात महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। खास बात यह है कि बगीचे से इतने बड़े पैमाने पर आम के हरे पेड़ों का पातन हो गया, लेकिन वन विभाग व उद्यान विभाग ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया। यदि संज्ञान लिया जाता तो अवैध पातन रूक सकता था।

कोतवाली विकासनगर में प्रभारी उधान सचल दल केंद्र विकासनगर तहसीन खान ने दी तहरीर में बताया कि तहसील विकासनगर के ग्राम नवाबगढ अंतर्गत पुल नंबर एक पार व दो के बीच जौनसारी बस्ती पुल क्षेत्र में स्थित बगीचे में आम के 45 व तीन अक्टूबर को 15 आम के पेड़, कुल 60 वृक्षों का अवैध पातन किया गया है।

उधान प्रभारी ने आरोपित बाग स्वामिनी शारदा राणा निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर, प्रियंका शर्मा निवासी जीवनगढ़, राजेश्वरी निवासी कटापत्थर, सरिता डोभाल निवासी विजय पार्क एक्सटेंशन, सुनीता निवासी लाइन जीवनगढ़, लीला देवी निवासी कटापत्थर और मनोरमा देवी निवासी रसूलपुर के विरुद्ध तहरीर दी। पुलिस ने सात महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।