पछवादून में चिह्नित किए अवैध प्लॉटिंग वाले स्थान, MDDA के अधिकारियों ने SDM के साथ किया मुआयना

जागरण संवाददाता, विकासनगर। भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश के चलते एसडीएम विनोद कुमार ने एमडीडीए के अधिकारियों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर अवैध प्लाटिंग देखी। पांवटा रोड हरबर्टपुर में पांच व शिमला बाईपास क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग वाले चार स्थान चिह्नित किए गए हैं। एसडीएम ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश एमडीडीए अधिकारियों को दिए हैं। जल्द ही अवैध प्लाटिंग पर प्राधिकरण की मशीनें गरजेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई तेज करने के लिए अधिकारियों की टीम पांवटा रोड हरबर्टपुर, धर्मावाला चौक से कुल्हाल बार्डर, ढालीपुर, ढकरानी होते हुए शिमला बाईपास तक गई और अवैध प्लाटिंग का जायजा लिया। टीम ने मौके पर काबिज लोगों से अभिलेख तलब कर लिए।