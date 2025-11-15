पछवादून में चिह्नित किए अवैध प्लॉटिंग वाले स्थान, MDDA के अधिकारियों ने SDM के साथ किया मुआयना
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने पछवादून में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एसडीएम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। टीम ने अवैध प्लॉटिंग वाले स्थानों को चिह्नित किया है, और अब इन अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। MDDA ने कहा है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, विकासनगर। भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश के चलते एसडीएम विनोद कुमार ने एमडीडीए के अधिकारियों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर अवैध प्लाटिंग देखी। पांवटा रोड हरबर्टपुर में पांच व शिमला बाईपास क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग वाले चार स्थान चिह्नित किए गए हैं। एसडीएम ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश एमडीडीए अधिकारियों को दिए हैं। जल्द ही अवैध प्लाटिंग पर प्राधिकरण की मशीनें गरजेंगी।
अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई तेज करने के लिए अधिकारियों की टीम पांवटा रोड हरबर्टपुर, धर्मावाला चौक से कुल्हाल बार्डर, ढालीपुर, ढकरानी होते हुए शिमला बाईपास तक गई और अवैध प्लाटिंग का जायजा लिया। टीम ने मौके पर काबिज लोगों से अभिलेख तलब कर लिए।
नाला गायब मिला
तस्वीरों में पुलिया तो बनी दिखी, मगर नाला गायब मिला। एसडीएम ने साफ चेतावनी दी कि प्लाटिंग का जो अभिलेख नहीं दिखाएगा, उसकी अवैध प्लाटिंग पर बहुत जल्द मशीन गरजेगी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
लंबे समय से मिल रही शिकायतों के चलते निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों की टीम में एसडीएम विनोद कुमार, एमडीडीए के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता मनीष नौटियाल, नितेश राणा, प्रीतम सिंह, सिद्धार्थ सेमवाल और तहसीलदार विवेक राजौरी आदि शामिल रहे।
