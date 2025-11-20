दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने दिया तीन तलाक, अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी

जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर में दहेज की मांग पूरी न होेने पर एक पति ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर तीन तलाक दे दिया। साथ ही गाली-गलौज कर घर से बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के मेंहूवाला माफी निवासी आयशा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका विवाह 10 जून को मेंहूवाला माफी निवासी नईम के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से ही नईम दहेज में स्कार्पियो की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित करने लगा। जब उन्होंने अपने भाईयों को यह बताया था वह जान से मारने की धमकी देने लगा।