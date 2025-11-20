Language
    दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने दिया तीन तलाक, अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी

    By Tuhin Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    दहेज की मांग पूरी न होने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना समाज में दहेज और तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं की मौजूदगी को दर्शाती है, जिसके खिलाफ जागरूकता जरूरी है।

    पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। पटेलनगर में दहेज की मांग पूरी न होेने पर एक पति ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर तीन तलाक दे दिया। साथ ही गाली-गलौज कर घर से बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र के मेंहूवाला माफी निवासी आयशा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका विवाह 10 जून को मेंहूवाला माफी निवासी नईम के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से ही नईम दहेज में स्कार्पियो की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित करने लगा। जब उन्होंने अपने भाईयों को यह बताया था वह जान से मारने की धमकी देने लगा।

    उन्होंने बताया कि नईम की बहन भी उसे उनके विरुद्ध भड़काती हैं। दो नवंबर को नईम ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें तलाक-तलाक कहकर तीन तलाक दे दिया और उनकी बहन के घर उन्हें छोड़ दिया। प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।