देहरादून में भीषण जाम: राजमार्गों पर घंटों तक रेंगते रहे वाहन, पुलिस का प्लान फेल!

जागरण संवाददाता, देहरादून। शुक्रवार को सप्ताहंत पर शहर के चारों तरफ भीषण यातायात जाम लगा रहा। चाहे देहरादून-दिल्ली राजमार्ग पर मोहंड का क्षेत्र हो या फिर देहरादून-हरिद्वार राजमार्ग पर जोगीवाला, रिस्पना पुल व हरिद्वार बाईपास का हिस्सा। देहरादून-पांवटा साहिब राजमार्ग पर जीएमएस रोड, बल्लूपुर-पंडितवाड़ी-प्रेमनगर-नंदा की चौकी तक और देहरादून-मसूरी राजमार्ग पर राजपुर रोड, कुठालगेट तक का भाग।

शिमला बाईपास पर मेहूंवाला, बड़ोवाला, सिंघनीवाला तक लंबा जाम लगा रहा। जाम में लोग घंटों फंसे रहे। शहर में दो शोभायात्रा के कारण सुबह से ही जाम लगना शुरू हो गया था, जो अगले दो दिन की छुट्टी व सप्ताहंत के कारण शाम तक बेकाबू हो गया। पुलिस का यातायात प्लान भी बेअसर साबित हुआ।

देहरादून-दिल्ली राजमार्ग के हाल



देहरादून-दिल्ली राजमार्ग पर मोहंड में संकरी पुलिया के चलते राजमार्ग पैक हो गया। वाहन रेंगकर चलते रहे जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस नदारद रही। जाम में सैलानियों के निजी वाहन, परिवहन निगम की बसें, टैक्सी व ट्रक समेत हजारों की संख्या में दोनों ओर कई किमी तक फंसे रहे। शाम को हालात सर्वाधिक ज्यादा बुरे रहे। सूचना पर उत्तराखंड पुलिस के जवान वहां पहुंचे तब यातायात सुचारू करने की कसरत शुरू हो सकी। रात आठ बजे के करीब जाम कुछ कम हुआ और वाहन सुचारू चल पाए। दरअसल, सप्ताहंत की वजह से मार्ग पर वाहनों की संख्या आम दिनों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा रही।

इसी दौरान मोहंड की एक संकरी पुलिया ने वाहनों के पहिये को थाम लिया। वाहनों को वन-वे सिस्टम की तर्ज पर कुछ देर रोककर निकाला जा रहा था। इस कारण से जाम और विकराल हो गया और राजमार्ग पर दोनों ओर वाहनों की कई किमी लंबी कतारें लग गईं। दोपहर एक बजे से रात करीब आठ बजे तक राजमार्ग पैक रहा। जाम में परिवहन निगम की बसें भी फंसी रहीं।







आ ई एसबीटी-हरिद्वार बाईपास-रिस्पना पुल-हरिद्वार राजमार्ग



यातायात के लिहाज से शहर के सर्वाधिक दबाव वाले दून-हरिद्वार राजमार्ग पर दोपहर से रात तक जाम लगा रहा। आइएसबीटी से लेकर हरिद्वार बाईपास, कारगी चौक, रिस्पना पुल और जोगीवाला तक वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे। जो दूरी 15 से 20 मिनट की थी, उसे तय करने में डेढ़-दो घंटे लग गए। हरिद्वार बाइपास पर तो ऐसे हालात बन गए कि आइएसबीटी और कारगी चौक से रिस्पना पुल, जोगीवाला व मोहकमपुर तक वाहन जहां के तहां फंसे रहे। लोग जाम में फंसे रहे, लेकिन वहां पुलिस का सिपाही तक नहीं पहुंचा। परेशान लोग खुद ही जाम खुलवाने का प्रयास करते रहे, मगर वाहनों की कतार लगातार बढ़ने से उनके प्रयास विफल हो गए।





