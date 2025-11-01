Language
    देहरादून में भीषण जाम: राजमार्गों पर घंटों तक रेंगते रहे वाहन, पुलिस का प्लान फेल!

    By Ankur Agarwal Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:25 AM (IST)

    शुक्रवार को देहरादून के चारों प्रमुख राजमार्गों पर भीषण जाम लगा, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। दून-दिल्ली, दून-हरिद्वार, दून-पांवटा और दून-मसूरी मार्गों पर वाहन घंटों तक रेंगते रहे। शहर में शोभायात्राओं के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिससे पुलिस की यातायात योजना बेअसर साबित हुई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए फाइल फोटो का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। शुक्रवार को सप्ताहंत पर शहर के चारों तरफ भीषण यातायात जाम लगा रहा। चाहे देहरादून-दिल्ली राजमार्ग पर मोहंड का क्षेत्र हो या फिर देहरादून-हरिद्वार राजमार्ग पर जोगीवाला, रिस्पना पुल व हरिद्वार बाईपास का हिस्सा। देहरादून-पांवटा साहिब राजमार्ग पर जीएमएस रोड, बल्लूपुर-पंडितवाड़ी-प्रेमनगर-नंदा की चौकी तक और देहरादून-मसूरी राजमार्ग पर राजपुर रोड, कुठालगेट तक का भाग।

    शिमला बाईपास पर मेहूंवाला, बड़ोवाला, सिंघनीवाला तक लंबा जाम लगा रहा। जाम में लोग घंटों फंसे रहे। शहर में दो शोभायात्रा के कारण सुबह से ही जाम लगना शुरू हो गया था, जो अगले दो दिन की छुट्टी व सप्ताहंत के कारण शाम तक बेकाबू हो गया। पुलिस का यातायात प्लान भी बेअसर साबित हुआ।

     

     

    देहरादून-दिल्ली राजमार्ग के हाल

     



    देहरादून-दिल्ली राजमार्ग पर मोहंड में संकरी पुलिया के चलते राजमार्ग पैक हो गया। वाहन रेंगकर चलते रहे जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस नदारद रही। जाम में सैलानियों के निजी वाहन, परिवहन निगम की बसें, टैक्सी व ट्रक समेत हजारों की संख्या में दोनों ओर कई किमी तक फंसे रहे। शाम को हालात सर्वाधिक ज्यादा बुरे रहे। सूचना पर उत्तराखंड पुलिस के जवान वहां पहुंचे तब यातायात सुचारू करने की कसरत शुरू हो सकी। रात आठ बजे के करीब जाम कुछ कम हुआ और वाहन सुचारू चल पाए। दरअसल, सप्ताहंत की वजह से मार्ग पर वाहनों की संख्या आम दिनों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा रही।

    इसी दौरान मोहंड की एक संकरी पुलिया ने वाहनों के पहिये को थाम लिया। वाहनों को वन-वे सिस्टम की तर्ज पर कुछ देर रोककर निकाला जा रहा था। इस कारण से जाम और विकराल हो गया और राजमार्ग पर दोनों ओर वाहनों की कई किमी लंबी कतारें लग गईं। दोपहर एक बजे से रात करीब आठ बजे तक राजमार्ग पैक रहा। जाम में परिवहन निगम की बसें भी फंसी रहीं।




    एसबीटी-हरिद्वार बाईपास-रिस्पना पुल-हरिद्वार राजमार्ग

     



    यातायात के लिहाज से शहर के सर्वाधिक दबाव वाले दून-हरिद्वार राजमार्ग पर दोपहर से रात तक जाम लगा रहा। आइएसबीटी से लेकर हरिद्वार बाईपास, कारगी चौक, रिस्पना पुल और जोगीवाला तक वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे। जो दूरी 15 से 20 मिनट की थी, उसे तय करने में डेढ़-दो घंटे लग गए। हरिद्वार बाइपास पर तो ऐसे हालात बन गए कि आइएसबीटी और कारगी चौक से रिस्पना पुल, जोगीवाला व मोहकमपुर तक वाहन जहां के तहां फंसे रहे। लोग जाम में फंसे रहे, लेकिन वहां पुलिस का सिपाही तक नहीं पहुंचा। परेशान लोग खुद ही जाम खुलवाने का प्रयास करते रहे, मगर वाहनों की कतार लगातार बढ़ने से उनके प्रयास विफल हो गए।


    दून-पांवटा साहिब राजमार्ग

     



    उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाले दून-पांवटा साहिब राजमार्ग पर दोपहर से रात तक वाहनों का पहिया थमा रहा। जीएमएस रोड-बल्लूपुर चौक-पंडितवाड़ी-प्रेमनगर-नंदा की चौकी तक वाहन दो से तीन घंटे जाम में फंसे रहे। नंदा की चौकी पर बनाए गए अस्थायी पुल पर लगे जाम से बल्लूपुर चौक तक वाहन या तो एक ही जगह आधे से पौन घंटे तक खड़े रहे या रेंगे-रेंगकर चलते रहे। पुलिस पूरे मार्ग पर केवल पंडितवाड़ी में सक्रिय नजर आई, लेकिन इससे जाम नियंत्रण में कोई खास मदद नहीं मिली। इसके अतिरिक्त शिमला बाईपास पर भी भारी जाम लगा रहा। यह मार्ग भी देहरादून से पांवटा साहिब की ओर जाता है, लेकिन वाहनों का दबाव इतना बढ़ा कि इस मार्ग पर डेढ़ से दो घंटे जाम से निकलने में लग गए।


    दून-मसूरी मार्ग

    दून-मसूरी मार्ग पर सहारनपुर रोड और राजपुर रोड-कुठालगेट तक लंबा जाम लगा रहा। दरअसल, शहर के बीच इस मार्ग पर सहारनपुर चौक व आढ़त बाजार में शोभायात्रा निकली थी, जिस कारण वाहन लंबे जाम में फंसे रहे। शनिवार व रविवार की दो छुट्टी के कारण मसूरी जा रहे सैलानी भी जाम में फंस गए।
    --------------------