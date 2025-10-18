Language
    दून रेलवे स्‍टेशन पर दिवाली पर घर जाने को पहुंची भारी भीड़, पैर रखने तक को जगह नहीं

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:50 PM (IST)

    देहरादून रेलवे स्टेशन पर मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। रेलवे पुलिस की व्यवस्था चरमरा गई और यात्रियों को चढ़ने-उतरने में काफी परेशानी हुई। पुलिस ने रस्सी से घेरकर रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई। बाद में लाठीचार्ज कर स्थिति को सामान्य किया गया।

    दून मुजफ्फरपुर ट्रेन में फेल हुई पुलिस की व्यवस्था. Jagran

    जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून से मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ रही। रेलवे पुलिस द्वारा पहले की गई व्यवस्था फेल हो गई। दअरसल ट्रेन के आते ही उसमें चढ़ने वालों की भीड़ पहले ही गेट पर पहुंच गई।

    ऐसे में ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जबकि पुलिस ने चढ़ने वाले यात्रियों को पहले ही प्लेटफार्म में रस्सी बांधकर उसके अंदर रुकने का निर्देश दिया था। ताकि उतरने वालों के पहले पूरी तरह उतरने के बाद ही यात्री चढ़े। लेकिन यात्री नहीं माने और ट्रेन के आते ही चढ़ने वालों का सैलाब सीधे प्रवेश द्वार पर आ गया।

    बाद में पुलिस ने डंडे फटककर लोगों को किनारे कराने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं माने और काफी जद्दोजहद के बीच यात्री चढ़े और उतरे।