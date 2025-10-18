जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून से मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ रही। रेलवे पुलिस द्वारा पहले की गई व्यवस्था फेल हो गई। दअरसल ट्रेन के आते ही उसमें चढ़ने वालों की भीड़ पहले ही गेट पर पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जबकि पुलिस ने चढ़ने वाले यात्रियों को पहले ही प्लेटफार्म में रस्सी बांधकर उसके अंदर रुकने का निर्देश दिया था। ताकि उतरने वालों के पहले पूरी तरह उतरने के बाद ही यात्री चढ़े। लेकिन यात्री नहीं माने और ट्रेन के आते ही चढ़ने वालों का सैलाब सीधे प्रवेश द्वार पर आ गया।