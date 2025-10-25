मौसम में घुली ठंडक तो उमड़े भारी पर्यटक, दून से मसूरी तक जाम ने छुड़ाए पसीने
सप्ताहांत पर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण देहरादून-मसूरी मार्ग पर लंबा जाम लग गया। कई स्थानों पर सड़क खराब होने से स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस की यातायात योजना विफल रही और शहर में पुलिसकर्मी कम दिखाई दिए। जाम के कारण आम जनता और पर्यटक परेशान रहे। पुलिस का कहना है कि वे स्थिति को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। सप्ताहांत पर मसूरी जाने वाले पर्यटकों का हुजूम क्या उमड़ा कि देहरादून से मसूरी तक जाम लग गया। जाम का कारण मसूरी रोड पर जगह-जगह मार्ग बाधित होना भी रहा। हालात यह रहे कि मसूरी रोड पर छह किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसे में मसूरी जाने में पर्यटकों को घंटों लगे। पुलिस की ओर से त्योहारी सीजन में बनाया गया यातायात प्लान भी पूरी तरह से ध्वस्त होकर रह गया। दून में तो सड़कों पर पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आए। पूरा फोर्स मसूरी रोड पर यातायात संचालन में लगा रहा, लेकिन रात तक भी स्थिति नहीं सुधर पाई।
दून समेत मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। ऐसे में पर्यटकों ने भी यहां का रुख करना शुरू कर दिया है। सप्ताहांत पर तो यहां ऐसी भीड़ उमड़ी कि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। स्थिति यह थी कि आशारोड़ी से लेकर आइएसबीटी और मसूरी जाने के लिए पुलिस की ओर से बनाए गए अस्थायी किमाड़ी मार्ग पर भी जाम देखने को मिला। इसके बाद वाहन जब कुठालगेट से ऊपर बढ़े, तो मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लंबा जाम लग गया।
सड़कों पर वाहनों के दबाव के चलते देहरादून में भी वाहन रेंगते रहे। दोपहर में सहारनपुर चौक से घंटाघर पहुंचने में एक घंटे से अधिक समय लगा। इसके बाद राजपुर रोड पर भी दिनभर वाहनों का दबाव बना रहा। वहीं, जोगीवाला में एक बार फिर व्यवस्था चरमरा गई और लंबा जाम लग गया। यहां पुलिस ने धीरे-धीरे वाहनों को आगे बढ़ाया, जबकि शहर में पुलिस नदारत रही। जाम के कारण खास से लेकर आम सब परेशान रहे। एंबुलेंस भी जाम के बीच में फंसी रही।
मसूरी रोड पर चार जगह मार्ग क्षतिग्रस्त
मसूरी रोड पर शिव मंदिर से आगे बैली ब्रिज पर वाहन रुक-रुककर चलने से सैकड़ों वाहन लाइन में लग गए। इसके अलावा कोल्हूखेत व गलोगी धार के निकट मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण पुलिस को वन-वे ट्रैफिक चलाना पड़ रहा है। कुछ देर मसूरी से नीचे आने वाले वाहनों को जबकि कुछ देर के लिए देहरादून से मसूरी जाने वाले वाहनों को निकाला जा रहा है। यातायात वन-वे होने के कारण जाम लग रहा है। यातायात पुलिस ने इन चारों जगह पर फोर्स को तैनात किया है।
प्रशिक्षु जवान हुए वापस
त्योहारों को देखते हुए करीब 200 प्रशिक्षु सिपाहियों को यातायात संचालन के लिए सड़क पर उतारा गया था। प्रशिक्षण समाप्त होने पर सिपाहियों को वापस पुलिस लाइन भेजा गया है। जिसके कारण शहर में पुलिस नदारत रही। कहीं-कहीं सिटी पेट्रोलिंग यूनिट दिखी, जबकि शहर के अधिकतर तिराहे व चौराहे ऐसे थे, जहां पर पुलिसकर्मी तैनात ही नहीं थे। एसपी यातायात लोकजीत सिंह ने बताया कि मसूरी रोड पर मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण जाम की स्थिति बनी है।
मंगलवार तक बढ़ सकती है परेशानी
आज रविवार को भी छुट्टी है। इसके बाद मंगलवार को छठ महापर्व को लेकर बाजार में भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में तीन दिन यातायात परीक्षा ले सकता है। एसपी यातायात लोकजीत सिंह ने बताया कि पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को जाम से मुक्ति मिले। मसूरी जाने के लिए बाईपास रूट (गढ़ी कैंट से किमाड़ी मार्ग होते हुए मसूरी) शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा संवदेनशील चौक-चौराहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है।
उमड़े पर्यटक, तो खिल उठी मसूरी
शुक्रवार और शनिवार शाम तक मसूरी, कैंपटी, धनोल्टी, कानाताल में होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे में औसतन 70 से 80 प्रतिशत आक्युपेंसी दर्ज की गई। पर्यटन स्थल भट्टा फाल, कैंपटी फाल, गनहिल, कंपनी गार्डन, जार्ज एवरेस्ट, चार दुकान पूरे दिन पर्यटकों से गुलजार रहे। शाम ढलते ही माल रोड, लाइब्रेरी बाजार और कुलड़ी बाजार की रौनक बढ़ गई, जो देर रात तक बनी रही। मसूरी होटल एसोसिएशन अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि सोमवार के लिए बुकिंग कम है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।