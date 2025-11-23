देहरादून के शहर काजी की आखिरी विदाई में उमड़ा जनसैलाब, घर से लेकर कब्रिस्तान तक हुजूम

जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की आखिरी विदाई में जनसैलाब उमड़ा। घर से लेकर कब्रिस्तान तक हुजूम रहा।गमजदा लोग नम आंखों से चंदरनगर कब्रिस्तान पहुंचे, जहां दफीना हुआ।

शहर काजी और जमीअत उलमा-ए-हिन्द उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी का बीते शनिवार देर शाम दिल का दौरा पड़ने से नजीबाबाद में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे।

आज सुबह से उनके भंडारीबाग स्थित आवास पर काफी भीड़ लगी रही। इसके बाद पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में नमाज ए जनाजा हुई। शहर काजी की अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग पलटन बाजार पहुंचे। यहां से होते हुए चंद्रनगर कब्रिस्तान ले जाया गया।