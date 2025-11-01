राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। लोकसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित निवास पर इगास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एनएसए अजीत डोभाल, बाबा बागेश्वर धाम, बालीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इगास पूजन में भाग लेकर सभी को शुभकामनाएं दीं। इस दौरान विभिन्न वर्गों की हस्तियां, संतगण, वरिष्ठ नौकरशाह सहित सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया।

गांवों में इगास मनाकर नई पीढ़ी को सौंपे समृद्ध विरासत : भट्ट देहरादून: Bभाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने इगास पर्व की राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही पार्टी सांसदों, विधायकों एवं कार्यकर्ताओं और प्रवासी उत्तराखंडवासियों का आह्वान किया कि वे राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में गांवों में इगास पर्व मनाकर इसे यादगार बनाएं।

भट्ट ने अपने संदेश में कहा कि इगास पर्व देवभूमि की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की दिव्यता को प्रदर्शित करता है। हम सबका नैतिक दायित्व है कि पीढ़ियों और सदियों से चली आ रही इस विरासत को अधिक व्यापक और विस्तृत स्वरूप में नई पीढ़ी को सौंपा जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के प्रयासों से यह पर्व आज राज्य की सीमाओं से निकलते हुए देश के अन्य राज्यों व विदेश में पहुंच गया है। सभी जगह लोग इसे उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं।