Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun Crime: लाखों की चोरी में मेरठ का बड़ा बदमाश गिरफ्तार, उत्तराखंड व यूपी में दर्ज हैं 38 मुकदमे

    By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:05 PM (IST)

    देहरादून पुलिस ने मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी को गिरफ्तार किया है। उस पर दोस्त की कार से लाखों के गहने और नकदी चुराने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ हत्या और डकैती जैसे 38 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान और इंडेवर कार बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि उसने पहले भी कई शहरों में आपराधिक वारदातें की हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    लाखों की चोरी में मेरठ का हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। चोरी के एक मामले में नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने मेरठ के हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने अपने ही दोस्त की कार से गहने व नकदी चोरी की थी।

    गिरफ्तार विनय त्यागी निवासी ग्राम खाई खेड़ी, थाना पुरकाजी, उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी जागृति विहार मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ का बड़ा बदमाश है, जिसके विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती व गुंडा एक्ट के तहत 38 मुकदमे दर्ज हैं। नेहरू कालोनी पुलिस ने मेरठ पुलिस से सपंर्क करके अपराधी के बारे में जानकारी मांगी है। आरोपित के पास से इंडेवर कार भी बरामद की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 15 सितंबर को प्रमोद त्यागी निवासी अशोक विहार नेहरू कालोनी ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के बाहर खड़ी उनकी कार के शीशे तोड़कर कुछ नकदी व सोना- चांदी का सामान चोरी कर लिया है।

    तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष संजीत कुमार को आरोपित की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए गए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास तथा आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के बाद 29 सितंबर की रात घटना में शामिल आरोपित विनय त्यागी को आशारोडी टनल, डाट काली मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के कब्जे से घटना में चोरी किए गए सोने तथा चांदी के सिक्के व नकदी बरामद हुई।

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि प्रमोद त्यागी से उसकी पुरानी जान पहचान है तथा उसका प्रमोद त्यागी के घर अक्सर आना-जाना लगा रहता है। घटना से पूर्व आपसी बातचीत के दौरान प्रमोद त्यागी ने कार में सामान रखे होने की जानकारी दी थी। ऐसे में उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मौका देखकर कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा सामान चोरी कर लिया।

    आरोपित से चोरी के चार लाख रुपये के गहने, 15 हजार रुपये नकद व इंडेवर कार बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि अपराधी पूर्व में भी मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार तथा देहरादून से कई आपराधिक घटनाओं में जेल जा चुका है। आरोपित का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।