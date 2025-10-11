ऋषिकेश में दुकान में पढ़ी जा रही थी सामूहिक नमाज! हिंदू संगठनों का आरोप; किया हंगामा



जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। काले-की-ढाल क्षेत्र और बड़ी सब्जी मंडी में सामूहिक नमाज पढ़ने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि बाहर से लोग आकर सामूहित तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं। मंडी समिति के अधिकारियों से भी जांच करने की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया।

शुक्रवार को बजरंग दल, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता काले-की-ढाल क्षेत्र में पहुंचे। यहां एक दुकान में सामूहिक नमाज पढ़ने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की दुकान है तो वह वहां नमाज पढ़ ले, उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। लेकिन बाहर से आकर सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ी जा रही है।

संगठनों का आरोप है कि सहारनपुर, ज्वालापुर से लोग आकर शुक्रवार को नमाज पढ़ रहे हैं। कई देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने बाहर से आए लोगों से जानकारी ली और मामला शांत कराया। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी सब्जी मंडी पहुंचे। यहां भी सामूहिक नमाज पढ़ने का आरोप लगाकर उन्होंने हंगामा किया। उनका कहना था कि एक दुकानदार कई लोगों को एकत्र कर सामूहिक नमाज पढ़वा रहा है।

उसके अकेले दुकान में नमाज पढ़ने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। इस तरह सामूहिक नमाज का विरोध किया जाएगा। हंगामे की जानकारी पर मंडी समिति के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिस व्यक्ति के नाम दुकान आवंटित है उसकी जांच कर लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। कहा कि एक युवक पहले भी विवादों में रहा है। अब वह सामूहिक नमाज पढ़वा रहा है। पुलिस ने यहां भी मामला शांत कराया।