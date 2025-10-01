हवाई सेवाओं के विस्तार पर उत्तराखंड सरकार का जोर, हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ेंगे सभी जिला मुख्यालय

उत्तराखंड सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों को हेलीकॉप्टर सेवाओं से जोड़ने की योजना बना रही है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और आपदा के समय राहत कार्य तेजी से किया जा सके। वर्तमान में हरिद्वार रुद्रप्रयाग और टिहरी में नियमित हेलीकॉप्टर सेवा नहीं है। यूकाडा ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है और उच्च स्तर से अनुमति मिलते ही इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और आपात स्थिति में राहत बचाव कार्यों को गति देने के लिए हेली सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया जाएगा।

इस समय प्रदेश के प्रवेश द्वार व धार्मिक नगरी हरिद्वार, नई टिहरी और रुद्रप्रयाग से नियमित हेली सेवाओं का संचालन नहीं हो रहा है। शेष दस जिले किसी न किसी जिले से हेली सेवाओं से जुड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार हवाई सेवाओं के विस्तार पर लगातार जोर दे रही है। इस कड़ी में प्रदेश में केंद्रीय सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना और राज्य सरकार की उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत हेली और हवाई सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत इस समय दस मार्गों और उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत तीन स्थानों पर हेली सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में हाल ही में आई आपदा में सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में हेली सेवाओं ने फंसे हुए यात्रियों को निकालने और मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।