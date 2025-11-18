Language
    चल रही थी SSC की ग्रुप बी और सी पदों के लिए आनलाइन परीक्षा, ब्लूटूथ डिवाइस के साथ हरियाणा का अभ्यर्थी गिरफ्तार

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:49 PM (IST)

    देहरादून के एमकेपी इंटर कालेज में एसएससी की आनलाइन परीक्षा में एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया। उसे यह डिवाइस परीक्षा केंद्र के सपोर्टिंग स्टाफ ने दी थी। पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर नकल विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।

    परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ गिरफ्तार अभ्यर्थी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: एमकेपी इंटर कालेज में आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया है। डिवाइस परीक्षा केंद्र में नियुक्त सपोर्टिंग स्टाफ ने उपलब्ध कराया था।

    इस मामले में आरोपितों के विरुद्ध शहर कोतवाली में नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सपोर्टिंग स्टाफ व साल्वर की तलाश की जा रही है।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि मंगलवार को एसएससी की ओर से ग्रुप बी और सी पदों के लिए परीक्षा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एक्सामिनेशन (टायर-1) की आनलाइन परीक्षा एमकेपी स्थित महादेव डिजिटल जोन में आयोजित की गई थी।

    यह परीक्षा 12 से 30 नवंबर तक चल रही है। मंगलवार को प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से 11 बजे तक थी। सुबह 8:30 बजे से परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू कर दी गई थी।

    केंद्र में परीक्षा देने आए अभ्यर्थी दीपक निवासी ग्राम भैंसरो खुर्द, तहसील सांपला, रोहतक, हरियाणा चेकिंग के बाद परीक्षा कक्ष में चला गया।

    एसएसपी ने बताया कि कुछ समय बाद अभ्यर्थी बाथरूम जाने के बहाने कक्ष से बाहर आया और जब वापस कक्ष में गया तो चेकिंग करने पर उसके पास से एक इलेक्ट्रानिक ब्लूटूथ डिवाइस मिली।

    पूछताछ में अभ्यर्थी ने बताया कि डिवाइस उसे परीक्षा केंद्र में सपोर्टिंग स्टाफ का कार्य कर रहे व्यक्ति लकी सिंह ने उपलब्ध कराई थी। डिवाइस के माध्यम से उसके परिचित साल्वर जैश ने उसे नकल करानी थी।

    पुलिस ने आरोपित दीपक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसके मामले में केंद्र स्टाफ भगवान की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली में नकल विराधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

    एसएसपी ने बताया कि दीपक से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आए दो अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

