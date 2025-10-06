Language
    रैपर बादशाह के गाने और मॉडल नोरा फतेही के डांस पर जमकर झूमे दर्शक, यूपीएल में हरिद्वार बना चैंपियन

    By Sumit kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल में हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास ने नैनीताल टाइगर्स को हराकर खिताब जीता। कुनाल चंदेला प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मुख्यमंत्री धामी ने विजेता टीम को सम्मानित किया। नैनीताल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन बनाए। जवाब में हरिद्वार ने 19.2 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। पिछले सीजन की विजेता ऊधमसिंह नगर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। फाइनल में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी।

    यूपीएल में मॉडल नोरा फतही की प्रस्तुति।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) में पांच-पांच लीग मुकाबले जीतने के बाद खिताबी मुकाबले के लिए हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास और नैनीताल टाईगर्स आमने-सामने हुई। कप्तान कुनाल चंदेला की शानदारी बल्लेबाजी से हरिद्वार ने नैनीताल को चार विकेट से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। कुनाल प्लेयर ऑफ द मैच बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता हरिद्वार और उपविजेता नैनीताल टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।

    कप्तान कुनाल चंदेला की शानदारी बल्लेबाजी 

    राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को आयोजित यूपीएल सीजन-2 में के खिताबी मुकाबले में हरिद्वार ने टास जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया। नैनीताल से आरव महाजन और ध्रुव प्रताप सिंह ओपनिंग करने उतरे। आरव को दो रन पर प्रशांत भाटी ने बोल्ड कर दिया। ध्रुव 12 रन पर विशाल को कैच थमा बैठे। राहुल राज ने पारी को संभालने का प्रयास किया लेकिन वह 29 रन पर नीरज सिंह के हाथों कैच आउट हो गए।

    हरिद्वार ने नैनीताल को चार विकेट से दी शिकस्त

    कप्तान भूपेन ललवानी ने 42 गेंदों पर दो छक्के व एक चौके से 35 रन बनाए लेकिन उन्हाेंने अपनी स्वेच्छा से रिटायर्ड हर्ट (चोट लगने या बीमारी से मैदान छोड़ना) ले लिया। शाश्वत डंगवाल ने डटकर मुकाबला किया और दो छक्के व तीन चौके से 52 रन पर नाबाद रहे। नैनीताल 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 148 रन में सिमट गई। प्रशांत भाटी ने दो विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने हरिद्वार से कप्तान कुनाल चंदेला और हिमांशू सोनी उतरे।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता हरिद्वार को ट्रॉफी देकर किया सम्मानित

    हिमांशू खाता खोले बिना एलबीडब्ल्यू हो गए। कुनाल 33 रन बनाकर सौरभ रावत को कैच थमा बैठे। सौरव चौहान ने पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें 25 पर राज्यवर्धन ने कैच आउट कर दिया। विकेटकीपर विशाल 20 रन पर दीक्षांशु के हाथों कैच आउट हुए। मो. उजैर 22 रन पर नाबाद रहे। सिद्धार्थ गुप्ता ने छक्के से अपना खाता खोला टीम का स्कोर 130 के पार पहुंचाकर 15 रन पर नाबाद हुए। हरिद्वार ने 19.2 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

    एक भी मैच नहीं जीती ऊधमसिंह नगर

    यूपीएल सीजन-1 की विजेता रही ऊधमसिंह नगर इंडियंस का प्रदर्शन इस बार काफी खराब रहा। छह मैंचों में से एक भी मैच ऊधमसिंह नगर नहीं जीत सकी और प्वाइंट टेबल के आखिर में उसका नाम रहा। जबकि क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि इस बार भी ऊधमसिंह नगर का प्रदर्शन शानदार रहेगा। लेकिन टीम ने कोई मैच नहीं जीता।

     

    पांडवाज बैंड की प्रस्तुति ने बांधा समा

    यूपीएल के फाइनल मुकाबले में पांडवाज बैंड ने उत्तराखंड के लोक धुनों की छटा बिखेरी। पहली पारी खत्म होने के बाद ब्रेक टाइम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें उत्तराखंड के कलाकारों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर लोकगीतों की सुंदर प्रस्तुति दी। पांडवाज बैंड ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत द्वी मन तोली गीत से किया। इसके बाद हे भान पानोली तिलै धार बोला, ऊंचा कैलाश, कन नाचणू लागी मेरी डांडू की आछरी, दैणा ह्वेजा मेरा पंचनामा देवता, राधा, हे बासू बासू, तेरा मैता का देषा, तू दिखदी मेरी गजना के साथ ही अंत में जागर की सुंदर प्रस्तुति दी। इस दौरान दर्शक झूमने पर विवश हुए।

    फाइनल मुकाबले में दिखी दर्शकों की भीड़

    यूपीएल का फाइनल मैच और रैपर बादशाह व मॉडल नोरा फतेही की प्रस्तुति देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों की खासी भीड़ रही। फाइनल मैच 3ः30 बजे से शुरू हुआ और इसके बाद से ही भारी संख्या में दर्शक स्टेडियम की ओर रूख करने लगे। जैसे-जैसे रात होने को हुई स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ बढ़ती रही। जबकि इससे पहले लीग मुकाबलों में दर्शकों की बहुत अधिक भीड़ नहीं थी। रविवार को बच्चे, युवा, महिला व पुरुषों सही करीब 10 हजार लोगों ने फाइनल मुकाबले का रोमांच लिया।