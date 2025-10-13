मेरठ, जालंधर, बंगाल... गंगा के टापू पर फंसे सात श्रद्धालु, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। गंगा के दूसरे छोर का नजारा लेने पहुंचे सात श्रद्धालु गंगा नदी के बीचों-बीच टापू पर फंस गए। अंधेरा होने और जलस्तर बढ़ने से उनकी सांसें अटक गई। जल पुलिस के गोताखोरों ने करीब एक घंटे तक चले अभियान के बाद सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया।

पुलिस के मुताबिक, जालंधर, मेरठ और बंगाल से आए सात श्रद्धालु स्नान के लिए गंगा तट पर पहुंचे थे। स्नान के दौरान सभी गंगा के बीच बने टापू तक चले गए। इसी बीच ऊपरी गंगा नहर से पानी छोड़े जाने के कारण धारा अचानक तेज हो गई और श्रद्धालु वहां फंस गए। जल पुलिस के गोताखोर जानू पाल, अमित पुरोहित, विक्रांत और सनी कुमार ने बोट की मदद से श्रद्धालुओं तक पहुंच बनाई। उन्हें रस्सियों के सहारे बोट पर बैठाया और सुरक्षित किनारे तक लाया गया।