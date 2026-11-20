सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। आगामी अर्द्धकुंभ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। जनवरी माह में से शुरू हो रहे अर्द्धकुंभ में इस बार 15 से 21 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मेले के दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र में 09 संवेदनशील स्थलों को चिह्नित किया गया है। इन स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई और राहत-बचाव कार्यों को सुगम बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए हरिद्वार में अत्याधुनिक कमांड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। यह कंट्रोल रूम 13 अलग-अलग ग्रिडों से जुड़ा होगा, जिससे पूरे मेला क्षेत्र की गतिविधियों पर एकीकृत रूप से नजर रखी जा सकेगी। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल निर्णय लेने में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।