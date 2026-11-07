जेनी के आरोपों पर हरक सिंह का जवाब- 'अदालत में फैसला हो चुका, अंकिता हत्याकांड से ध्यान भटका रही भाजपा'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने जेनी के आरोपों पर कहा कि जिस मामले में न्यायालय से फैसला हो चुका हो, उस पर अब टीका टिप्पणी करना अनुचित है।

उन्होंने कहा कि अंकिता प्रकरण से ध्यान भटकाने की कड़ी में यह भाजपा की बौखलाहट है, भाजपा की साजिश है।

हरक ने कहा कि जेनी प्रकरण में सीबीआई जांच, डीएनए जांच हो चुकी है, उस समय भी जेनी ने उन पर आरोप लगाया था। न्यायालय से इस मामले में फैसला आ चुका है।

जांच रिपोर्ट को न्यायालय ने अनुमोदन दिया। अब इस पर सवाल उठाना न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई आपत्ति थी तो तभी करनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि जो भी उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

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