जेनी ने उड़ाई उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह की धज्जियां, कहा- '16 साल की उम्र में किया मेरा दुष्कर्म'

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जेनी ने शनिवार को देहरादून में प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र में मेरे साथ बहुत गलत हुआ। हरक सिंह रावत ने मेरा दुष्कर्म किया है। मुझे पागल खाने में रखा गया।

मेरे जबरन हस्ताक्षर कराये गए। सिर्फ एक बार पागल खाने में मिलने आई थी। तब मैं पूरी तरह विक्षिप्त हो चुकी थी। मेरा ऐसा शोषण हुआ जैसा किसी का नहीं हुआ होगा। मेरा बेटा 23 साल का बिना पिता रह रहा है। मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट कराओ। मेरे बेटे को नाम चाहिए।

आज तक मैं हरक सिंह रावत की पत्नी को देखकर ही चुप रही। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिले। डीएनए टेस्ट में गड़बड़ हुई है। डीजीपी से मुलाकात हो गयी। मेरे शिकायती पत्र दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया धन्यवाद हरक सिंह रावत कहते थे मेरा केस रिओपन ही नहीं हुआ है। मैं पहली बार आई तब मेरा रेप हुआ। दूसरी बार बच्चे का बर्थ सर्टीफिकेट लेने आई। और अब तीसरी बार आई हूं।

मैं मॉडलिंग के लिए देहरादून आई थी। तब मैं काम न मिलने पर एसटीडी बूथ पर काम करने लगी। तब एक कांग्रेस नेता ने मुझे हरक सिंह रावत के घर काम दिलाया था। हरक सिंह रावत ने कहा इनको मेरे घर पर ही रहने दो। यही काम कर लेंगी।

जेनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। कहा उन्होंने मेरी आवाज उठाई। मैंने बच्चे का नाम देने की बात कही तब हरक सिंह ने मेरा शोषण किया। मुझे नौकरी के दौरान वो कई जगह ले गए। दुष्कर्म करने के बाद उन्होंने पागल खाने भेज दिया था। महेंद्र भट्ट कौन हैं मैं नहीं जानना। उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई।

इस दौरान जेनी ने रो-रो कर अपना दर्द बयां किया। जेनी ने कहा हरक सिहं रावत ने उन्हें कोई खर्च नहीं दिया। उनका नार्को टेस्ट हो। मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट कराओ। महेंद्र भट्ट का डीएनए टेस्ट क्यों हो? उसको मैं जानती तक नहीं।