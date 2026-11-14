हल्द्वानी दुष्कर्म मामले पर हरक सिंह रावत का भाजपा पर तीखा हमला, बोले चुप क्यों है भाजपा महिला मोर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने हल्द्वानी के सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरा उत्तराखंड शर्मसार है।

साथ ही इस मामले में भाजपा महिला मोर्चा की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जेनी मामले में सीबीआइ जांच हो चुकी है, उसमें तो भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी प्रेस कान्फ्रेंस करती हैं, लेकिन जब घटनाएं हो रही हैं तो उस पर वे मौन क्यों हैं।



प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में हरक सिंह ने हल्द्वानी की घटना के आलोक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई घटनाओं का हवाला दिया और कहा कि आखिर उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है।

उन्होंने सवाल किया कि इन घटनाओं पर भाजपा महिला मोर्चा मौन क्यों हैं, क्या महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाएं राज्य की बहन-बेटी नहीं हैं। क्यों नहीं, वे अपनी पार्टी के नेताओं से सवाल करतीं, क्यों भाजपा से इस्तीफा नहीं दे देतीं।



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