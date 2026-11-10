जेनी के आरोपों से हरक सिंह रावत का इनकार, बोले- दोषी पाए जाने पर राजनीति से ले लूंगा संन्यास

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने दोहराया कि जेनी ने उन पर जो आरोप लगाए हैं, वह पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार हैं। साथ ही कहा कि यदि वह रत्तीभर भी दोषी पाए गए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही जेनी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। यही नहीं, उनकी छवि खराब करने काे षड्यंत्र रचने वालों को इस बार वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह पाक साफ हैं, ऐसे में कांग्रेस संगठन में पद छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता।



पूर्व मंत्री हरक सिंह ने कहा कि वर्ष 2003 में भी असम की जेनी ने उन पर आरोप लगाया था। सीबीआइ व डीएनए जांच में वह बेदाग निकले थे। उन्होंने कहा कि अब भाजपा व प्रदेश सरकार के इशारे पर उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से जेनी को देहरादून बुलाया गया और उन पर वही झूठे आरोप लगवाए गए।