हरक सिंह रावत का बड़ा दावा जेनी के बेटे का पिता बबलू, दून अस्पताल के रिकॉर्ड में नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में सोमवार को एक और नया मोड़ आ गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने मीडिया के सामने दावा किया कि जेनी के बेटे के पिता का नाम बबलू है। उन्होंने कहा कि दून अस्पताल के रिकार्ड में बच्चे के पिता के नाम के स्थान पर बबलू दर्ज है।

हरक सिंह के मुताबिक, बबलू बरेली का रहने वाला बताया गया है और देहरादून आने से पहले जेनी उसके साथ करीब तीन महीने तक लिव-इन रिलेशनशिप में रही थी। उन्होंने दावा किया कि बाद में वह युवक जेनी को दिल्ली बस अड्डे पर छोड़ गया था।

सात नवंबर को उत्तरांचल प्रेस क्लब में जेनी की ओर से उन पर लगाए गए दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपों के बाद हरक सिंह का यह नया दावा प्रकरण को एक बार फिर आमने-सामने के आरोपों तक ले आया है।