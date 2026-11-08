जेनी के आरोपों से उत्तराखंड में सियासी भूचाल: सोनिया और प्रियंका गांधी की चुप्पी, सुधांशु त्रिवेदी ने दागे सवाल

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में जेनी के आरोपों की गूंज राष्ट्रीय राजनीति में भी सुनाई दी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में जेनी के आरोपों पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि यह चुप्पी दुखदायी व कष्टप्रद और उसका शोर कानों को फोड़ देने वाली चुप्पी की तरह है।

असम की रहने वाली जेनी ने 23 वर्ष बाद देहरादून लौटकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दी और उन पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक पीड़ित महिला ने बहुत पुराने मामले में उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर जिस प्रकार के आरोप लगाए, वे गंभीर हैं।