Uttarakhand: कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह व उसके साथी को भेजा जेल, मांगे थे 12 से 15 लाख रुपए

हल्द्वानी में कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ को स्नातक स्तरीय परीक्षा में नकल कराने के आरोप में जेल भेजा गया। उन्होंने छह अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपये की सौदेबाजी की थी। पुलिस और एसटीएफ मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया।

जागरण संवाददाता, देहरादून । उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा पास करवाने की सौदेबाजी करने वाले कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह व उसके साथी पंकज गौड़ को पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-6 ममता पंत के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दोनों आरोपितों को सोमवार को फिर से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

रविवार को प्रदेश के 13 जिलों में 445 केंद्रों पर हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की परीक्षा से दो दिन पूर्व पुलिस व एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का प्रलोभन देकर मोटी रकम मांग रहे हैं।

इस पर देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने गोपनीय रूप से जांच की तो ग्राम नौगांव, जिला उत्तरकाशी निवासी पंकज गौड़ नामक अभ्यर्थी के हाकम के संपर्क में होने की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि यह दोनों आरोपित अभ्यर्थियों को परीक्षा में नकल कराने का झांसा देकर 12 से 15 लाख रुपये मांग रहे थे।

शनिवार को पुलिस ने दोनों को पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने धोखा देने की नीयत से छह अभ्यर्थियों से रकम मांगी थी। अभियोजन अधिकारी सोमिका अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपिता को सोमवार को जिला जज के समक्ष पेश किया जाएगा।

हाकम के हाकिम की चल रही तलाश राजनीति और कारोबार के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के लिए नकल माफिया के रूप में सामने आए हाकम सिंह को 2021 में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।