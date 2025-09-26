देहरादून जिले के सहसपुर में एक मुस्लिम बच्चे द्वारा हिंदू समाज पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने से हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए। उन्होंने देहरादून-पांवटा राजमार्ग पर प्रदर्शन किया जिससे जाम लग गया। बजरंग दल ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर सड़कें जाम की जाएंगी। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया और धरना समाप्त कराया।

जागरण संवाददाता, विकासनगर। उत्‍तराखंड की शांत वादियों को किसकी नजर लग गई है? पहले राजधानी देहरादून में 'हमें चाहिए आजादी' के नारे लगे। अब हिंदू समाज पर गलत टिप्पणी की गई है। देहरादून जिले में सहसपुर क्षेत्र के शंकरपुर में एक मुस्लिम बच्चे से हिंदू समाज पर अभद्र टिप्पणी कराने संबंधी वीडियो प्रसारित हुआ तो हिंदू संगठनों से जुड़े लोग आक्रोशित हो गए। भारी संख्या में गुस्साए लोगों ने सहसपुर में देहरादून-पांवटा हाईवे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस कारण करीब 15 मिनट तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई।

इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कोतवाली में धरने पर बैठ गए। नारेबाजी के माध्यम से आक्रोश व्यक्त करते देख कोतवाल ने सीओ को जानकारी दी। सीओ भाष्कर लाल शाह ने मौके पर आकर हिंदू संगठनों की बात सुनी और जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर आक्रोशित लोगों को शांत किया और धरना समाप्त कराया।

बजरंग दल के नेता शेखर बंसल ने कहा कि पछवादून सहसपुर क्षेत्र में लगातार विशेष समुदाय की कुछ लोग हिंदू धर्म को निशाना बना रहे हैं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। जिसमें जिहादी ताकतों ने शंकरपुर निवासी मुस्लिम बच्चे से हिंदू समाज को अपशब्द कहने का वीडियो प्रसारित कराया। जिससे हिंदू संगठनों के लोगों में आक्रोश है।

कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे क्षेत्र में सड़कों को जाम किया जाएगा। इस मामले को लेकर गुरुवार शाम करीब छह बजे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सहसपुर में एक मिठाई की दुकान के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकत्र हुए और प्रदर्शन करने लगे। इस मामले को लेकर आासपास के थानों की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया।