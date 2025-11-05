Language
    गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी: हर साल पंजाब, दिल्ली, हरियाणा व अन्य प्रदेशों से आते है जत्थें, लेकिन नहीं जा पाते हरिद्वार

    By Rajesh Panwar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    हर साल पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों से श्रद्धालु गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के दर्शन के लिए जत्थों में हरिद्वार आते हैं। लेकिन, वे गुरुद्वारे तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उनमें निराशा होती है। दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की दर्शन की इच्छा अधूरी रह जाती है, क्योंकि वे गुरुद्वारे तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं।

     जत्थों के हरिद्वार के नारसन बार्डर की तरफ कूच करने की पुष्टि होने पर पुलिस ने ली राहत की सांस। जागरण

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। हरिद्वार के विवादित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को लेकर जत्थों को हरिद्वार जाने से रोकने को हिमाचल बार्डर पर पूरे दिन उत्तराखंड की भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। पुलिस ने हिमाचल से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले हर वाहन में सवार लोगों को चेक किया। जत्थों के हरिद्वार के नारसन बार्डर की तरफ कूच करने की पुष्टि होने पर हिमाचल बार्डर पर लगी पुलिस ने राहत की सांस ली। इसके बाद भी पुलिस बल देर सायं तक तैनात रहा।

    बता दें कि शासन ने गुरुद्वारा ज्ञानगोदड़ी को लेकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा व अन्य प्रदेश से आने वाले जत्थों के गुरुनानक देव जयंती पर हरिद्वार आने पर रोक लगाई हुई है। हर बार जत्थे आते हैं, लेकिन उन्हें बार्डर पर ही रोक दिया जाता है। जहां पर जत्थों में शामिल लोग प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताते हैं। गुरुनानक देव जी की जयंती को देखते हुए मंगलवार की रात में ही हिमाचल बार्डर पर कई थानों की फोर्स की तैनाती कर दी गयी थी। मौके पर मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी भाष्कर लाल शाह ने पुलिस बल को सघन चेकिंग के निर्देश दिए थे। जिसके चलते सघन चेकिंग रात में भी जारी रही। बुधवार को चेकिंग और बढ़ा दी गयी।

    हिमाचल से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले जत्थों को रोकने के लिए पुलिस ने हर वाहन को चेक किया। खुफिया तंत्र को सूचना मिली कि जत्थे गुरुकुल नारसन बार्डर से प्रवेश करने के लिए गए हैं। जिस पर हिमाचल बार्डर पर तैनात पुलिस बल ने राहत की सांस ली। कोतवाल विनोद गुसाईं के अनुसार जत्थे नारसन बार्डर पर गए थे, लेकिन फिर भी हिमाचल बार्डर पर कोतवाली विकासनगर की कुल्हाल चौकी पर पूरे दिन वाहनों की सघन चेकिंग की गयी है।