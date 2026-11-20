जागरण संवाददाता, विकास नगर (देहरादून)। जनपद देहरादून जनजातीय जौनसार बावर क्षेत्र के बोहरी,डिमऊ,गडोल में भगवान परशुराम व मां रेणुका जी के ग्यास पर्व की शुरुआत हो गई है। 20 नवंबर को तीनो गांव के मंन्दिरो मे भगवान परशुराम व मां रेणुका के नाम की श्रृद्धालु रात लगाएगी।

श्रृद्धालुओं की भगवान परशुराम जी के मंन्दिर मे रात लगाने की मन्नत पूरी होती है। वह अपने परिवार सहित भगवान परशुराम व मां रेणुका जी के दरबार में पहुंच गए हैं। साहिया क्षेत्र के बोहरी गांव स्थित भगवान परशुराम व मां रेणुका जी का भव्य मंन्दिर है।

बोहरी गांव स्थित 19 नवंबर को रात्रि को श्री रामचंद्र लीला का भव्य आयोजन किया। राम लीला के मुख्य अतिथि के रूप मे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान व क्षेत्र पंचायत सदस्य गीता चौहान द्वारा शुभारंभ किया। मंदिर में दिल्ली, हरियाणा,उत्तर प्रदेश,राजस्थान,मध्य प्रदेश,उत्तराखंड,हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थान से मन्नत करने वाले श्रृद्धालु पहुंचे हैं। मंन्दिर में पूरी रात भजन कीर्तन व भगवान परशुराम व मां रेणुका जी के जय जयकार के हिमाचली जौनसारी नाटी के साथ गुलजार हुआ।

बोहरी गांव के मन्दिर समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान व गडोल गांव के समिति अध्यक्ष चतर सिंह राठौर ने बताया कि 19 नवंबर पूरी रात मंन्दिर परिसर मे ही भजन कीर्तन के साथ गुजरी। 20 नवंबर को सुबह 10 बजे देव पालकी के साथ सभी देव चिन्ह शाही स्नान के लिए बाहर निकले।