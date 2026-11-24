जासं विकास नगर (देहरादून)। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसता यात्रा के उत्तराखंड पहुंचने पर कुल्हाल बॉर्डर पर भव्य स्वागत किया गया। पंजाब के जालंधर से 18 नवंबर को शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड पहुंची।

कुल्हाल बॉर्डर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री खजान दास और सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर समेत पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा कि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर निकाली जा रही यह यात्रा सामाजिक समरसता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। संत रविदास ने अपने विचारों और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को समानता, सामाजिक न्याय और मानवता का मार्ग दिखाया। उनके आदर्श आज भी समाज को एकजुट करने और भेदभाव रहित सामाजिक व्यवस्था की प्रेरणा देते हैं। कुल्हाल बॉर्डर से रवाना हुई यात्रा का हरबर्टपुर पहुंचने पर भी भव्य स्वागत किया गया। हरबर्टपुर-देहरादून मार्ग पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी समेत भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए।