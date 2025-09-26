जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश में टैक्स चोरी के नए-नए हथकंडे अपनाकर सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले कारोबारियों पर राज्य कर (स्टेट जीएसटी) विभाग ने बड़ी कार्रवाई की।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य कर विभाग ने फर्जी बिलों और बोगस फर्मों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) हड़पने वाले तीन कारोबारियों (एक ठेकेदार और दो फर्म) पर छापेमारी की गई।

संयुक्त आयुक्त (विशेष जांच) काशीपुर और उपायुक्त रुद्रपुर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ी गई और तत्काल 2.21 करोड़ रुपये की जीएसटी की वसूली की गई।

लिथियम बैट्री की फर्म कर रही थी फर्जी खरीदारी

काशीपुर के महुवाखेड़ा स्थित लिथियम बैट्री का परिशोधन करने वाली फर्म की जांच के दौरान पता चला कि वह दिल्ली स्थित कई बोगस फर्मों से खरीद दिखा रही है और उस पर आइटीसी का दावा किया जा रहा है। हालांकि, कर चोरी के स्पष्ट प्रमाण सामने आने के बाद फर्म संचालक के तत्काल 50 लाख रुपये जमा करा दिए।