नवरात्र के पहले दो दिन देहरादून में धनवर्षा, 45 प्रतिशत तक बढ़ा खरीदारी का ग्राफ; बाजार में रौनक

यह बाजार में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वस्तुओं के दाम में कमी आने से नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ी है और वह खुलकर खर्च भी कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में बाजार में रिकार्ड उछाल देखने को मिलेगा। - अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त, देहरादून (राज्य कर विभाग)

जीएसटी सुधारों ने बाजार को नई ताकत दी है। यह ताकत नागरिकों की जेब पर बोझ कम होने के रूप में सामने आई है। यदि जेब का बोझ कम होगा तो कहीं न कहीं उससे बाजार में खरीदारी के अतिरिक्त अवसर ही पैदा होंगे। - राकेश भाटिया, प्रदेश अध्यक्ष (इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन)

कर सुधार और त्योहारी सीजन साथ मे आने से बाजार को दोहरा फायदा मिला है। वस्तुओं के दाम कम होने का सीधा असर बाजार पर नजर आएगा। इस बार का त्योहारी सीजन बिक्री के नए रिकार्ड कायम करता दिख रहा है। हालांकि, कर राजस्व में होने वाली संभावित 1400 करोड़ रुपये की कमी पूरी करने के लिए उत्तराखंड को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। - पंकज गुप्ता, अध्यक्ष (इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड)

इस बार की दीपावली ग्राहकों के साथ ही कारोबारियों के लिए भी सबसे अच्छी होती दिख रही है। जहां नागरिक वस्तुओं के दाम कम होने से अतिरिक्त खरीदारी कर पाएंगे, वहीं कारोबारियों का मुनाफा भी ऊपर चढ़ेगा। - पंकज मैसोन, अध्यक्ष (दून वैली महानगर व्यापार मंडल)