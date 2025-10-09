देहरादून में पटाखा विक्रेताओं पर जीएसटी का शिकंजा, लाखों की कर चोरी उजागर

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली के करीब आते ही दून के पटाखा विक्रेताओं ने स्टॉक भर दिया है। दीपावली के धूम-धड़ाके में मोटा मुनाफा कूटने के लिए गोदामों में भरे गए स्टॉक को छिपाया जा रहा है। हालांकि, त्योहारी सीजन में कर चोरी की आशंका को देखते हुए पहले से सक्रिय राज्य कर विभाग की टीम ने पांच पटाखा विक्रेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देश पर अपर आयुक्त पान सिंह डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय सिंह की ओर से गठित विशेष अनुसंधान शाखा (एसएआइबी) की टीमों ने स्टॉक में बड़ा झोल पकड़ा। पता चला कि पटाखा व्यापारियों ने जितना माल भरा है, उससे कहीं कम रिकार्ड में दर्शाया है। इस तरह प्रारंभिक जांच में करीब 63 लाख रुपए की कर चोरी पाई गई।