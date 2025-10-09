देहरादून में पटाखा विक्रेताओं पर जीएसटी का शिकंजा, लाखों की कर चोरी उजागर
दीपावली के नज़दीक आते ही देहरादून में पटाखा विक्रेताओं ने स्टॉक जमा कर लिया है, जिसे वे छिपा रहे हैं। राज्य कर विभाग ने पांच विक्रेताओं पर छापेमारी कर 63 लाख रुपये की कर चोरी पकड़ी। व्यापारियों ने 28 लाख रुपये जमा कराए, जबकि 35 लाख का माल जब्त किया गया। जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली के करीब आते ही दून के पटाखा विक्रेताओं ने स्टॉक भर दिया है। दीपावली के धूम-धड़ाके में मोटा मुनाफा कूटने के लिए गोदामों में भरे गए स्टॉक को छिपाया जा रहा है। हालांकि, त्योहारी सीजन में कर चोरी की आशंका को देखते हुए पहले से सक्रिय राज्य कर विभाग की टीम ने पांच पटाखा विक्रेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।
आयुक्त राज्य कर सोनिका के निर्देश पर अपर आयुक्त पान सिंह डुंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय सिंह की ओर से गठित विशेष अनुसंधान शाखा (एसएआइबी) की टीमों ने स्टॉक में बड़ा झोल पकड़ा। पता चला कि पटाखा व्यापारियों ने जितना माल भरा है, उससे कहीं कम रिकार्ड में दर्शाया है। इस तरह प्रारंभिक जांच में करीब 63 लाख रुपए की कर चोरी पाई गई।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने कई रिकार्ड भी कब्जे में लिए हैं। जिनका अब गहन परीक्षण किया जाएगा। विभाग के हाथ कर चोरी के प्रमाण लग जाने के बाद व्यापारियों ने 28 लाख रुपए जमा करा दिए। हालांकि, 35 लाख के माल पर कर की तस्वीर साफ न हो पर उसे जब्त कर लिया गया। छापेमारी में उपायुक्त एसआइबी/प्र. सुरेश कुमार समेत टीआर चन्याल, अमित कुमार, धर्मवीर सैनी (सहायक आयुक्त) आदि शामिल रहे।
