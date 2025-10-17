राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहनों से अब नवंबर से ग्रीन सेस वसूल करने की तैयारी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार किया है। यह कंपनी गढ़वाल व कुमाऊं मंडल की सीमाओं पर लगे परिवहन विभाग के 15 आटोमेटेड नंबर प्लेट रिक्गनिशन (एपीएनआर) कैमरों के जरिये बाहर से आने वाले वाहनों की पहचान कर यह सेस वसूल करेगी। इसके लिए कंपनी वाहनों पर लगे फास्टैग से यह राशि काट लेगी। यह सेस प्रतिदिन के हिसाब से वाहनों के राज्य की सीमा पर प्रवेश के दौरान वसूल किया जाएगा।



उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से पहले से ही ग्रीन सेस वसूल किया जा रहा है। अब इसमें निजी वाहनों को भी शामिल किया जा रहा है। इस ग्रीन सेस का इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा व शहरी परिवहन को ठीक करने के लिए किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है तो यह सैस लेगा। उत्तराखंड का पड़ोसी हिमाचल पहले से ही एंट्री टैक्स के नाम पर निजी वाहनों से सेस लेता है।