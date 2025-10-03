Language
    Dussehra 2025: देहरादून में 32 फीट ऊंचे रावण का दहन, आतिशबाजी हुई; 'जय श्रीराम' के जयकारे गूंजे

    By Sukant mamgain Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:36 AM (IST)

    देहरादून के ग्राफिक एरा में रावण दहन का आयोजन किया गया जहाँ 32 फीट ऊँचे रावण के पुतले का दहन किया गया। ग्राफिक एरा ग्रुप के चेयरमैन डॉ. कमल घनशाला ने छात्रों को सकारात्मक रहने की प्रेरणा दी। रावण का पुतला बनाने वाली पेपर टेकी टीम को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम जयकारों और संगीत से भक्तिमय हो गया।

    ग्राफिक एरा में 32 फीट ऊंचे रावण का दहन।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। ग्राफिक एरा में असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण दहन किया गया। जैसे ही 32 फिट ऊंचा रावण का पुतला जला, पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रावण का पुतला तैयार करने वाली ग्राफिक यूनिवर्सिटी की पेपर टेकी टीम को 51 हजार का पुरस्कार दिया गया।

    इस अवसर पर ग्राफिक एरा ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डा. कमल घनशाला ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने जीवन में अच्छाई और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और हर परिस्थिति में नकारात्मकता को पीछे छोड़ें।

    कार्यक्रम में संगीत और जयकारों के संगम ने वातावरण को धर्म और संस्कृति की दिव्य आभा से आलोकित कर दिया। कार्यक्रम में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डा. राकेश कुमार शर्मा, कुलपति डा. नरपिंदर सिंह, प्रो वाइस चांसलर डा संतोष एस सर्राफ, कुलसचिव डा नरेश कुमार शर्मा, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के कुलपति डा अमित आर भट्ट, कुलसचिव डा डीके जोशी सहित शिक्षक- शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं शामिल रहे।