Dussehra 2025: देहरादून में 32 फीट ऊंचे रावण का दहन, आतिशबाजी हुई; 'जय श्रीराम' के जयकारे गूंजे

देहरादून के ग्राफिक एरा में रावण दहन का आयोजन किया गया जहाँ 32 फीट ऊँचे रावण के पुतले का दहन किया गया। ग्राफिक एरा ग्रुप के चेयरमैन डॉ. कमल घनशाला ने छात्रों को सकारात्मक रहने की प्रेरणा दी। रावण का पुतला बनाने वाली पेपर टेकी टीम को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम जयकारों और संगीत से भक्तिमय हो गया।

जागरण संवाददाता, देहरादून। ग्राफिक एरा में असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण दहन किया गया। जैसे ही 32 फिट ऊंचा रावण का पुतला जला, पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रावण का पुतला तैयार करने वाली ग्राफिक यूनिवर्सिटी की पेपर टेकी टीम को 51 हजार का पुरस्कार दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर ग्राफिक एरा ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डा. कमल घनशाला ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने जीवन में अच्छाई और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और हर परिस्थिति में नकारात्मकता को पीछे छोड़ें।