'नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति की परंपराओं का प्रतीक', राज्यपाल ने राजभवन में किया कन्या पूजन

    By Ashok Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:18 PM (IST)

    राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नवरात्रि की अष्टमी पर राजभवन में कन्या पूजन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि नवरात्रि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का प्रतीक है। कन्या पूजन नारी शक्ति के सम्मान का स्मरण कराता है। उन्होंने नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने मंगलवार को राजभवन में सपरिवार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर पूरे विधि-विधान के साथ देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया।

    इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की मंगलकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति की परंपराओं और जीवन मूल्यों का प्रतीक है।

    उन्होंने कहा कि कन्याओं का पूजन हमें यह स्मरण कराता है कि नारी शक्ति का सम्मान और आदर हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने आह्वान किया कि इस पर्व से प्रेरणा लेकर समाज में नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तीकरण को और सुदृढ़ बनाया जाए। (राब्यू)

