'नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति की परंपराओं का प्रतीक', राज्यपाल ने राजभवन में किया कन्या पूजन
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नवरात्रि की अष्टमी पर राजभवन में कन्या पूजन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि नवरात्रि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का प्रतीक है। कन्या पूजन नारी शक्ति के सम्मान का स्मरण कराता है। उन्होंने नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने मंगलवार को राजभवन में सपरिवार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर पूरे विधि-विधान के साथ देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।