राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और आश्रितों की समस्याएं सुनी, त्वरित समाधान का दिया आश्वासन

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में जन मिलन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और नागरिकों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया। देहरादून की गंगा देवी ने राज्यपाल को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी धोखाधड़ी में खोए हुए 29 लाख रुपये वापस मिले। अन्य जनपदों से आए लोगों ने भी अपनी समस्याओं के बारे में बताया।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने राजभवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व सैनिकों सहित आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं और इनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि जन मिलन कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, विशेषकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और संबंधित जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को तुरंत प्रेषित कर समयबद्ध समाधान कराया जाए।

इस अवसर पर देहरादून निवासी गंगा देवी ने राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त किया। पापर्टी धोखाधड़ी के कारण गंगा देवी से 29 लाख रुपये की धनराशि हड़प ली गई थी। इस संबंध में उन्होंने राजभवन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

राजभवन के हस्तक्षेप से उनकी 29 लाख रुपये की राशि प्रापर्टी डीलर की ओर से वापस कर दी गई। गंगा देवी ने इसे अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई बताते हुए राज्यपाल को विशेष धन्यवाद दिया। जन मिलन कार्यक्रम में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, हरिद्वार और देहरादून जनपदों से आए कुल 11 लोगों ने भूमि विवाद, धोखाधड़ी, रोजगार, विकास कार्यों तथा आर्थिक सहायता जैसी समस्याओं को राज्यपाल के समक्ष रखा।