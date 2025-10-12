Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली-भाईदूज पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 200 एक्स्ट्रा बस से यात्रा होगी आसान

    By Ankur Agarwal Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:48 AM (IST)

    दीपावली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और बसों में टिकट बुकिंग फुल होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए 200 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। निगम कार्यशाला में खड़ी बसों को ठीक कराकर रिजर्व में रखेगा ताकि भीड़ वाले मार्गों पर भेजी जा सकें।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। अगर आप दीपावली की छुट्टियां मनाने घर जा रहे हैं और आपने ट्रेन का रिजर्वेशन या बस में आनलाइन सीट बुक नहीं कराई तो आपकी मुसीबत तय है। दरअसल, ट्रेनों में रिजर्वेशन की वेटिंग 200 पार है और बसों में आनलाइन टिकट बुकिंग फुल हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेनों में पूरा लोड साधारण बोगी जबकि बसों में साधारण श्रेणी पर रहेगा। स्थिति को देखकर उत्तराखंड परिवहन निगम ने 200 अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी कर ली है। दीपावली पर घर जाने वालों की भीड़ शुक्रवार शाम यानी 17 अक्टूबर से बढ़ेगी। ऐसे में सीटों को लेकर इस बार भी स्थिति विकट हो सकती है।

     

    त्योहारी सीजन में परिवहन निगम की लंबी दूरी की वोल्वो


    दीपावली पर इस बार सीधे तीन दिन की छुट्टी मिल रही है। दरअसल, 19 अक्टूबर रविवार को छोटी दीपावली और फिर 21 अक्टूबर सोमवार को दीपावली का अवकाश है। फिर गोवर्धन की 22 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी व 23 अक्टूबर भाईदूज को निर्बंधित अवकाश रहता है। जिस कारण सभी सरकारी कार्यालयों व अधिकांश शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। ऐसे में अपने घर जाने वालों ने ट्रेनों में दो से तीन माह पहले रिजर्वेशन करा लिया था तो दूसरी ओर परिवहन निगम की सुपर डीलक्स वाेल्वो, एसी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग से जुड़ी साधारण बसों के टिकट भी बुक हो चुके हैं। अब परिवहन निगम की ओर से लंबी दूरी की अन्य साधारण बसों के टिकट आनलाइन बुक करने शुरू कर दिए हैं।

     

    एसी व साधारण बसों की टिकट बुकिंग फुल

     

    महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने बताया कि जो बसें कार्यशाला में मामूली कारणों से खड़ी हैं, उन्हें तत्काल ठीक कर मार्गों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं। जिन मार्गों पर भीड़ का दबाव अधिक होगा, रिजर्व में रखी बसों को वहां भेजा जाएगा। सभी डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को बसों की कमी न होने दी जाए।