Dehradun के नामी होटल में शादी समारोह...कमरे से गायब हो गए लाखों के सोने जेवर, पुलिस ने दर्ज की एफआइआर

जागरण संवाददाता, देहरादून: राजपुर रोड स्थित एक नामी होटल में शादी समारोह में शामिल होने आए कोटद्वार के एक परिवार के कमरे से लाखों रुपये के सोने के जेवर चोरी हो गए। पीड़ित परिवार की तहरीर पर राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही हाउसकीपिंग स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। कोटद्वार के देवी रोड, पदमपुर निवासी आशीष कुकरेती अपनी पत्नी अनामिका और बेटे के साथ तीन दिसंबर को चचेरी बहन की शादी में शामिल होने देहरादून आए थे। परिवार राजपुर रोड स्थित होटल में ठहरा था। आशीष के अनुसार, चार दिसंबर की दोपहर हल्दी की रस्म के बाद उनकी पत्नी कमरे में लौटीं और अपने सोने के जेवर नथ, कंगन, मांग टीका आदि एक पाउच में रखकर बेड पर छोड़ गईं।

करीब पौने चार बजे होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ सफाई के लिए कमरे में आया। उसी दौरान आशीष कुर्सी पर बैठे-बैठे सो गए और उनकी पत्नी पड़ोस के कमरे में चली गईं। शाम साढ़े आठ बजे परिवार शादी समारोह में चला गया। देर रात एक बजे जब वे होटल लौटे और पत्नी ने ज्वैलरी का पाउच ढूंढा तो वह गायब था। कमरे में काफी तलाश की गई, लेकिन जेवरों का कोई पता नहीं चला। रात करीब पौने तीन बजे घटना की सूचना होटल रिसेप्शन और पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर राजपुर प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हाउसकीपिंग स्टाफ से पूछताछ कर रही है और होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है।