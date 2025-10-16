सोना-चांदी की चमक में उछाल, दीपावली के मौके पर आपके लिए खास ऑफर

जागरण संवाददाता, देहरादून। धनतेरस, दीपावली और विवाह के सीजन के आगमन के साथ ही देहरादून का सर्राफा बाजार एक बार फिर चहकने लगा है। सोने और चांदी के दामों में लगातार वृद्धि के बावजूद लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। धनतेरस के दिन ज्वेलरी और अन्य सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहक अब से ही बुकिंग करवा रहे हैं, ताकि उस दिन की भीड़ से बचा जा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ज्वेलर्स ने हर वर्ग के लिए आकर्षक ज्वेलरी सजाकर रखी है। सामान्य दिनों में जहां एक-दो एडवांस बुकिंग होती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर आठ से दस तक पहुंच गई है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खरीदारी पर विशेष उपहार भी दिए जा रहे हैं। लगातार मिल रही बुकिंग और दुकानों में उमड़ती भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं।

शहर में लगभग 1100 छोटे-बड़े ज्वेलर्स हैं। ज्वेलरी बनवाने के लिए अधिकांश लोग 22 कैरेट सोना खरीदते हैं। सर्राफा मंडल देहरादून के अनुसार, इस महीने दो अक्टूबर को 22 कैरेट सोने की कीमत 1,10,380 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 1,20,910 रुपये हो गई है। इसी प्रकार, चांदी की कीमत भी 47,000 रुपये की वृद्धि के साथ 1,97,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। बाजार में व्यापारियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। विभिन्न ब्रांडेड शोरूम के अलावा धामावाला बाजार, झंडा बाजार और सहारनपुर चौक में ज्वेलर्स की दुकानों पर एडवांस बुकिंग के लिए भीड़ उमड़ रही है। ग्राहकों की मांग को देखते हुए विभिन्न डिज़ाइन और हल्की ज्वेलरी भी उपलब्ध है। कई सर्राफा व्यापारियों ने मेकिंग चार्ज में छूट देने की योजना बनाई है।