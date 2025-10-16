सोना-चांदी की चमक में उछाल, दीपावली के मौके पर आपके लिए खास ऑफर
त्योहारी सीजन को देखते हुए ज्वेलरी को आकर्षक डिज़ाइन में तैयार किया गया है। सोना-चांदी के बढ़ते दामों के कारण ग्राहक खरीदारी और एडवांस बुकिंग में रुचि दिखा रहे हैं। बुकिंग के आर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए विशेष खरीदारी पर उपहार भी दिए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। धनतेरस, दीपावली और विवाह के सीजन के आगमन के साथ ही देहरादून का सर्राफा बाजार एक बार फिर चहकने लगा है। सोने और चांदी के दामों में लगातार वृद्धि के बावजूद लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। धनतेरस के दिन ज्वेलरी और अन्य सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहक अब से ही बुकिंग करवा रहे हैं, ताकि उस दिन की भीड़ से बचा जा सके।
ज्वेलर्स ने हर वर्ग के लिए आकर्षक ज्वेलरी सजाकर रखी है। सामान्य दिनों में जहां एक-दो एडवांस बुकिंग होती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर आठ से दस तक पहुंच गई है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए खरीदारी पर विशेष उपहार भी दिए जा रहे हैं। लगातार मिल रही बुकिंग और दुकानों में उमड़ती भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं।
शहर में लगभग 1100 छोटे-बड़े ज्वेलर्स हैं। ज्वेलरी बनवाने के लिए अधिकांश लोग 22 कैरेट सोना खरीदते हैं। सर्राफा मंडल देहरादून के अनुसार, इस महीने दो अक्टूबर को 22 कैरेट सोने की कीमत 1,10,380 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 1,20,910 रुपये हो गई है। इसी प्रकार, चांदी की कीमत भी 47,000 रुपये की वृद्धि के साथ 1,97,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। बाजार में व्यापारियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। विभिन्न ब्रांडेड शोरूम के अलावा धामावाला बाजार, झंडा बाजार और सहारनपुर चौक में ज्वेलर्स की दुकानों पर एडवांस बुकिंग के लिए भीड़ उमड़ रही है। ग्राहकों की मांग को देखते हुए विभिन्न डिज़ाइन और हल्की ज्वेलरी भी उपलब्ध है। कई सर्राफा व्यापारियों ने मेकिंग चार्ज में छूट देने की योजना बनाई है।
व्यापारियों का कहना है कि हाल के दिनों में सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण ग्राहक अधिक बुकिंग करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में महंगे दामों पर ज्वेलरी न खरीदनी पड़े। चांदी के करवे, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, सिक्के, गिलास, आसन, मंगलसूत्र, अंगूठी और डायमंड रिंग विशेष रूप से सजाकर रखी गई हैं।
ज्वेलरी खरीदने का यह सही समय है। लोग खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं, खासकर जिनके घर में शादी होने वाली है। त्योहारी सीजन के चलते लोग विभिन्न ज्वेलरी देखने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं।
- सुनील मेसोन, अध्यक्ष सर्राफा मंडल देहरादून
विवाह और त्योहारी सीजन के लिए नई और आकर्षक डिज़ाइन में ज्वेलरी तैयार की गई है। तेजी से बढ़ते दामों को देखते हुए ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं या एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। सोना-चांदी की बुकिंग के आर्डर लगातार मिल रहे हैं।
- गौरव रस्तोगी, सचिव युवा सर्राफा मंडल देहरादून
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।