जागरण संवाददाता, देहरादून। डाकरा में पड़ोसी महिला ने एक बच्ची को रुपये देने का लालच देकर सोलर पैनल की सफाई के लिए दो मंजिले पर चढ़ा दिया, जहां से गिरकर बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दून अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत नाजुक है। पुलिस ने पड़ोसी महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैंट थाना क्षेत्र के शास्त्री ग्राम डाकरा निवासी नीतू देवी ने पुलिस को दी तहरीर दी। बताया कि पड़ोस में रहने वाली कमलेश कश्यप अक्सर मोहल्ले के बच्चों को 10-20 रुपये का लालच देकर उनसे काम करवाती है। सोमवार को उसने उनकी पुत्री किरन को 50 रुपये का लालच देकर दो मंजिले मकान की छत पर लगे सोलर पैनल की सफाई के लिए चढ़ा दिया।