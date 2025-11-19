पैसों का लालच देकर बच्ची को सोलर पैनल साफ करने को चढ़ाया, दूसरी मंजिल से गिरकर घायल
हल्द्वानी के डाकरा में एक पड़ोसी महिला ने बच्ची को पैसों का लालच देकर सोलर पैनल साफ करने के लिए दो मंजिला मकान पर चढ़ा दिया। बच्ची वहां से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैंट थाना क्षेत्र के शास्त्री ग्राम डाकरा निवासी नीतू देवी ने पुलिस को दी तहरीर दी। बताया कि पड़ोस में रहने वाली कमलेश कश्यप अक्सर मोहल्ले के बच्चों को 10-20 रुपये का लालच देकर उनसे काम करवाती है। सोमवार को उसने उनकी पुत्री किरन को 50 रुपये का लालच देकर दो मंजिले मकान की छत पर लगे सोलर पैनल की सफाई के लिए चढ़ा दिया।
इस दौरान बेटी किरन अनियंत्रित होकर अचानक नीचे नुकीले गेट पर आ गिरी। उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने चार लाख रुपये का खर्च बताया। आर्थिक हालत खराब होने के कारण रुपये जमा करवाने में असमर्थता जताई, जिसके बाद किरन को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक केके लुंठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
