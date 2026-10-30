रेखा आर्या-साहू विवाद: गिरधारी लाल साहू के नेपाल भागने की आशंका, SIT को करीबियों की तलाश

जागरण संवाददाता, देहरादून। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या व उनके पति गिरधारी लाल साहू विवाद में एसआईटी के हाथ फिलहाल खाली हैं। सूत्रों की मानें तो गिरधारी लाल साहू के उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती से बॉर्डर क्रास कर नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है।

यह भी बताया जा रहा है कि साहू के नेपाल में कुछ अस्थायी ठिकाने हैं। ऐसे में एसआईटी अब साहू के करीबारियों की तलाश में जुट गई है।

सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में साहू के करीबी सतेंद्र का नाम सामने आया है।

इसके अलावा गिरधारी लाल की करीबी कल्पना मिश्रा भी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। ऐसे में एसआईटी दोनों की तलाश में जुटी हुई है। सतेंद्र से पूछताछ होने पर विवाद से जुड़े कई अहम पहलुओं की जानकारी मिल सकती है।